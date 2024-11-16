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        Haberler Dünya Türkiye'den AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki | Dış Haberler

        Türkiye'den AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) mekansal deniz planlama çalışmalarında Ege ve Akdeniz için kullanılan haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:31
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        "AB'nin Ege ve Akdeniz için kullandığı haritalar yok hükmünde"
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        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarının Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

        Bakanlık, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Türkiye'nin, AB'nin söz konusu çalışmalarını yakından takip ettiği, Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı ve tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

        Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir." denildi.

        Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkati çekildi.

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