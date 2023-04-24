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ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve bazı hükümet ile yetkililerinin açıklamasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında "Bazı ülkeler ve siyasetçiler 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yapıyorlar. Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir. Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz. Bu şebekelerle yıllardır mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların tek amacı husumet üretmek ve bölge barışını yok etmektir. Cumhurbaşkanımız bölgesel barış ve işbirliği için defalarca çağrı yaparak, tüm bölge halklarının ortak geleceği için güçlü bir vizyon ortaya koymuştur... İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir. İstismar ve yalan siyasetinin elemanları, bu vizyon karşısında yenilecektir. Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği vizyonu kazanacaktır" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerince yapılan siyasi saikli açıklamaları kınayarak "dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreleri" Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Ermeni iddialarını gündeme getiren bazı hükümet ve yetkililerine tepki gösterilmişti.

Gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar için "tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalar" nitelendirmesi yapılan açıklamada "Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz" denişmişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

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