Hangisinin temsilcisi kim?

Kamuoyunda çok tartışılan ve 2020 yılında yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye’de kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerinden olan sosyal ağlara temsilci belirleme zorunluluğu getirilmişti. Düzenleme kapsamında Türkiye’de reklam yasağına takılmak istemeyen sosyal ağlar, birer birer temsilci atama kararı almıştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Bu süreçte Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, TikTok, Twitter, Dailymotion, Pinterest, Rusya merkezli sosyal ağ VKontakte (VK), Microsoft bünyesindeki sosyal ağ LinkedIn ve Google bünyesindeki YouTube, Türkiye’de resmi temsilcilerini atamıştı.

İŞTE O TEMSİLCİLER

Peki bu sosyal ağların Türkiye’deki temsilcileri kimler ve bu bu temsilciler neredeler?

İşte, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan “Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcı Temsilcileri” bilgilerine göre o sosyal ağların Türkiye’deki yasal temsilcileri ve bulundukları yerler:

Facebook

Temsilci: Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi: Esentepe Mahallesi 23 Temmuz Sokak No:2/1 Şişli/İstanbul

Instagram

Temsilci: Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi: Esentepe Mahallesi 23 Temmuz Sokak No:2/1 Şişli/İstanbul

LinkedIn

Temsilci: SNPREP Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Ap. No. 9/78 Sarıyer/İstanbul

TikTok

Temsilci: TikTok Turkey Dijital Medya ve Reklam Limited Şirketi

Adresi: Esentepe Mah. Harman 1 Sok, No:7 Nidakule/Levent, 7. Kat, Daire No: 22‐23-24, Şişli/İstanbul

Twitter

Temsilci: Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Blok No: 185 İç Kapı No: 271 Şişli/İstanbul

YouTube

Temsilci: Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi

Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Blok No: 185 İç Kapı No: 271 Şişli/İstanbul

Dailymotion

Temsilci: Gökhan Gökçe

Adresi: Büyükdere Cad. No. 193/2 Esentepe/Şişli/İstanbul

Pinterest

Temsilci: WRP Turkey Web Tasarım Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi: Akat Mah. Gül Sok. Maya Park Tovers Sitesi No:2 İç Kapı No:7 Beşiktaş / İstanbul

VKontakte (VK)

Temsilci: Serhat Turan

Adresi: Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak No. 14/32 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

TEMSİLCİ NELERDEN SORUMLU TUTULUYOR?

Yasal düzenleme gereği Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü. Sosyal ağların belirlediği bu temsilci, kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesininin yanısıra kişiler tarafından kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasından da sorumlu tutuluyor.

Türkiye’de 2020 yılında değişikliğe gidilen 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları, temsilci veya temsilcilerin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirmekle yükümlü olmakla birlikte ilgili kişinin bilgilerine internet sitesinde kolay ve doğrudan erişilebilecek şekilde yer vermek zorunda bulunuyor.