Mauro Icardi hakkında açıklama
Galatasaray Spor Kulübü, Mauro Icardi hakkında açıklamada bulundu
Giriş: 14.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:54
Galatasaray Spor Kulübü, Mauro Icardi hakkında açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada; Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Galatasaray Spor Kulübü" denildi.
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