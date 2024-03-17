Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Türkiye'deki Rus vatanşları sandık başına gitti

        Türkiye'deki Rus vatanşları sandık başına gitti

        Rusya'da halk, devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 4 adayın yarıştığı seçimde Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları da ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor. Çoğunluğu İstanbul ve Antalya'da yaşayan Rus seçmenler, seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rusya'da devlet başkanlığı seçiminin üçüncü ve son gününde halk, sandık başına gitmeye devam ettti. Ülke dışında yaşayan Rus vatandaşlar da oy kullanmak için seçim merkezlerine akın etti.

        • 2

          Türkiye'de çoğunlukla İstanbul ve Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerinin Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu ile Antalya'da Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına geldi.

        • 3

          İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        • 4

          Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.

        • 5

          Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü. Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.

        • 6

          Antalya'da da benzer manzara vardı. Kentte yaşayan Rusların oy kullanabilmesi için Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda sandık kuruldu.

        • 7

          Seçmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

        • 8

          Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, gazetecilere, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlarının oy kullandığını söyledi.

        • 9

          Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarının seçime büyük ilgi gösterdiğini belirten Vetrik, "Daha önce Kemer, Marmaris ve Alanya'da seçimleri yaptık. Oralarda da çok sayıda vatandaşımız oy kullanmaya geldi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişi oy kullandı. Kullanmaya da devam ediyorlar." diye konuştu.

        • 10

          Vetrik, sabah 08.00'de açılan sandıkların akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederek, yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.

        • 11

          Oy kullananlardan Ekaterina Taşçevirdi ise vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

          Antalya'da ilk defa oy kullanan 18 yaşındaki Aleyna Özkal da seçime çok büyük ilginin olduğunu, ilk defa oy kullanmasından dolayı büyük bir heyecan yaşadığını anlattı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa