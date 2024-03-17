Türkiye'deki Rus vatanşları sandık başına gitti
Rusya'da halk, devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 4 adayın yarıştığı seçimde Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları da ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor. Çoğunluğu İstanbul ve Antalya'da yaşayan Rus seçmenler, seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Rusya'da devlet başkanlığı seçiminin üçüncü ve son gününde halk, sandık başına gitmeye devam ettti. Ülke dışında yaşayan Rus vatandaşlar da oy kullanmak için seçim merkezlerine akın etti.
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Türkiye'de çoğunlukla İstanbul ve Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerinin Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu ile Antalya'da Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına geldi.
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İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
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Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.
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Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü. Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
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Antalya'da da benzer manzara vardı. Kentte yaşayan Rusların oy kullanabilmesi için Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda sandık kuruldu.
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Seçmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun kuyruk oluştu.
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Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, gazetecilere, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlarının oy kullandığını söyledi.
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Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarının seçime büyük ilgi gösterdiğini belirten Vetrik, "Daha önce Kemer, Marmaris ve Alanya'da seçimleri yaptık. Oralarda da çok sayıda vatandaşımız oy kullanmaya geldi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişi oy kullandı. Kullanmaya da devam ediyorlar." diye konuştu.
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Vetrik, sabah 08.00'de açılan sandıkların akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederek, yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.
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Oy kullananlardan Ekaterina Taşçevirdi ise vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Antalya'da ilk defa oy kullanan 18 yaşındaki Aleyna Özkal da seçime çok büyük ilginin olduğunu, ilk defa oy kullanmasından dolayı büyük bir heyecan yaşadığını anlattı.