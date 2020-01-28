28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
POS cihazlarına yönelik siber saldırılar 2019’un son aylarıyla birlikte artışı geçti. Özellikle yılbaşının yaklaşması ve indirimler ve kampanyalarla başlayan alışveriş sezonunda tüm dünyada POS cihazı saldırılarında artış gözlemlendi. Bununla birlikte Türkiye’deki POS saldırılarının özellikle Ekim ayında tavan yaptığı ortaya çıktı.
Siber güvenlik kuruluşu Trend Micro’nun küresel siber saldırı raporunda, tüm dünyada en fazla tehdit oluşturan yazılım türleri ve siber saldırıların en çok görüldüğü ülkeler açıklandı. Rapora göre; Ekim ayında tüm dünyadaki POS saldırılarının yüzde 33’ü Türkiye’de gerçekleşti. POS saldırılarında Ekim ayında ilk sırada olan Türkiye, Kasım ayında ise Meksika’dan sonra 2. sırada yer aldı.
Trend Micro Smart Protection Network’ün her ay düzenli olarak hazırladığı rapora göre Ekim ayında tüm dünyada gerçekleştirilen POS cihazlarına yönelik saldırıların yüzde 33.3’ü Türkiye’de gerçekleşti. Böylece Türkiye, Brezilya (yüzde 15.2),İsviçre (yüzde 12.1),ABD (yüzde 12.1) ve Meksika’yı (yüzde 9.1) da geçerek, tüm dünyada en fazla saldırıya uğrayan ülke oldu.
Aynı raporda Kasım ayı incelendiğinde ise; POS cihazı saldırılarında Türkiye, yüzde 23.9’luk oranla bu defa 2. sırada yer alırken en çok saldırıların yüzde 41.8’lik oranla Meksika’da gerçekleştiği tespit edildi. Raporda Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya’nın da en fazla POS saldırısının gerçekleştiği ülkeler arasında olduğu belirtildi.
HANGİ BİLGİLERİ ÇALIYORLAR?
Uzmanların verdiği bilgiye göre POS cihazlarına sızarak kullanıcıların kredi kartı ve banka kartı verilerine ulaşmayı hedefleyen saldırganlar her geçen gün var olan yazılımlarını geliştiriyor veya yeni yazılımlarla saldırılarına devam ediyor. Saldırganların, oldukça değerli verilerle yüklü olan POS cihazlarından çaldığı veriler arasında, kullanıcı adı, sunucu adı, şifreleme algoritmasının anahtarı, işletim sistemi bilgisi ve çalışan uygulamaların listesi gibi kritik bilgiler bulunuyor.
Geçtiğimiz aylarda tespit edilen kötü amaçlı POS yazılımı saldırılarının yanında, yeni yazılım ailelerinin sayısının da artış kaydetmesi, siber saldırganların POS cihazlarına ilgilerinin azalmadığını aksine artarak devam ettiğini gösteriyor.
POS cihazlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulunan Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Müdürü Mehmet Gülyurt, şunları söyledi: "Son yıllarda POS sistemlerine yönelik siber saldırılar önemli ölçüde arttı. Bu saldırılar özellikle alışverişin çok yoğun olduğu dönemlerde artış gösteriyor. Sistemleri siber saldırılara korumak için gelişmiş tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik çözümlerinin kullanılması büyük önem taşıyor."
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