Özel okullara 'pandemi' tuzağı!

“Pandemi destek yardımı” ifadeleri kullanılarak yapılan oltalama dolandırıcılığın son kurbanı özel okullar oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği’ne üye bazı özel okulların hack’lendiği ortaya çıktı. SMS listeleri hack’lenen okulların veli, öğretmen ve çalışanlarına gönderilen mesajla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı açıklandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yapılan duyuruda, tespit edilen dolandırıcılık yönteminde kullanılan mesaj içeriği de şu şekilde paylaşıldı:

“Pandemi 3501 TL DESTEK YARDIMINIZ HESABINIZA AKTARILMIŞTIR ALMAK İÇİN TIKLA…”

"LİNKİ AÇMAYIN"

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk imzasıyla özel okulların yönetimlerine gönderilen ve “ÖNEMLİ” başlığıyla yapılan uyarı açıklamasında, yaşana olayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi ve Kurum Müdürleri,

Bazı okullarımızın SMS listelerinin hacklendiği, velilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına ekteki şekilde mesajlar gönderildiği bildirildiğinden, okullarımızın veli, öğretmen ve çalışanlarını, ilgili mesajda yer alan linki açmamaları hususunda uyarmaları ve gereken tedbirleri almaları önemle rica olunur.

Saygılarımla,

Zafer Öztürk

Yönetim Kurulu Başkanı”

Uyarı açıklamasında, sözkonusu mesajı alanların, mesaj içeriğinde yer alan linke tıklamalaları gerektiğinin altı çizildi.