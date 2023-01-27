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Türkiye'de Strep A bakterisi kaynaklı ilk ölüm! Streptokok bakterisi Strep A belirtileri neler, nasıl bulaşır, ölümcül mü ve nasıl tedavi edilir?

Türkiye'de Strep A bakterisi kaynaklı ilk ölüm! Strep A belirtileri ve korunma yolları

Strep A belirtileri, bakterinin İngiltere'de 13 çocuğun ölümüne neden olmasının ardından gündeme geldi. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da da görülen Strep A bakterisi Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de ilk ölümün görülmesinin ardından Streptokok bakterisi Strep A bakterisi belirtileri gündeme geldi. İşte, Streptokok bakterisi Strep A belirtileri...

Giriş: 27.01.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiltere'de 13 çocuğun ölümüne sebep olan Strep A bakterisi, Türkiye'de 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Üzücü haberin ardından Strep A belirtileri merak konusu oldu. Toplumda bilinen adıyla 'kızıl hastalığı' Avrupa'da yayılmaya devam ederken "Strep A belirtileri neler, nasıl bulaşır, ölümcül mü ve nasıl tedavi edilir? araştırmaları hız kazandı. İşte, Strep A belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler...

  • STREP A NEDİR?

    Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

  • STREP BELİRTİLERİ NELERDİR?

    NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) göre Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. 

    Bununla birlikte, Strep A bakterisi; burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir.

  • BU BELİRTİLER OLURSA HEMEN ACİLE BAŞVURUN

    Hastalığın belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Bir çocukta boğaz ağrısı, ateş, bademciklerde, boğazda veya lenf bezlerinde şişme görülürse hemen doktora başvurulmalı, bu noktada hemen antibiyotiğe başlanmalı. Bu konuda karar doktora ait olmalıdır. İngiltere ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkelerinde hekimlere antibiyotik yazmamaları konusunda ciddi

     

    bir baskı olduğundan hekimler kolay kolay antibiyotik yazmıyorlar, bu nedenle de bu tür hastalıklar oralarda daha çok görülüyor. Antibiyotik gereksiz yere yazılmamalı bu çok doğru; ancak gerektiğinde de antibiyotik yazılmazsa bunun sonucunda çok daha ağır tablolar ortaya çıkar. Eğer Strep A tedavi edilmezse o hastada kalp romatizması ve nefrit de (böbrek iltihabı) ortaya çıkar. Batı dünyası bir süredir bu hastalıkları unutmuştu; bu yüzden de antibiyotik yazılmasın deniliyordu. Şimdi de aşırı bir şekilde "antibiyotik yazın" uyarısı yapılıyor. Burada akılcı antibiyotik kullanılmalı. Gerektiğinde doğru antibiyotiği doğru dozda vermek gerekir. O zaman bu kötü tablolardan kurtulmak mümkün hale gelir; ama eğer çocuğunuzda yüksek ateş, ciltte döküntü, şiddetli karın ağrısı, açıklanamayan kusma ve ishal varsa o zaman hiç vakit kaybetmeden acil servise başvurun, burada dakikaların dahi önemi vardır" diye konuştu.

  • STREP A BULAŞICI MI, ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

    Strep A'nın tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirten Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Koronavirüsle birlikte virüslere odaklanmış olsak da bakteriler de birçok mikrop türünden biridir ve virüslere göre daha ağır hastalıklar yapar ve öldürücü olabilirler. Ancak bakteri enfeksiyonlarına karşı antibiyotiklerimiz var. En sık rastlanan bakterilerden bir tanesi Strep A'dır (Grup A streptokok). Halk arasında beta diye adlandırılır. Son zamanlarda gündemde olsa da yeni çıkmış bir bakteri değildir. Pandemi yapma tehlikesi yoktur ancak önemli bir mikroptur" dedi.

  • STREP A NASIL BULAŞIR?

    Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bakterileri taşıyanlarda semptom görülmeyebilir.

    Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alır.

  • STREP A BAKTERİSİ HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR?

    Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:

    - Bademcik iltihabı

    - Farenjit

    - Kızıl hastalığı

    - Impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

    - Deri altı yangısı

    - Zatürre

    Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilirken, bazen invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.

  • STREP A HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

    Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ta özellikle eylül ayından bu yana, 10 yaşın altındaki çocuklar arasında Strep A görülme sıklığı artarken, Birleşik Krallık'ta 16 çocuk yaşamını yitirdi. Strep A ile ilgili kaygılar artarken, hastaların ihtiyaç duyduğu antibiyotikler ise eczanelerde bulunamıyor.

  • STREP A NE ZAMAN AĞIR SEYREDİYOR?

    Prof. Dr. Kurugöl, "Sağlıklı bir kişide ortaya çıkan Strep A, zamanında tedavi edilmezse hastanın durumu ağırlaşabilir. Bir diğer faktör de çocuğun bağışıklık sisteminin düşük olmasıdır. Örneğin, su çiçeği geçirmiş çocuklarda bağışıklık sisteminde düşme olur; yine aynı şekilde solunum yolu hastalıkları için de geçerlidir bu durum. Çocukta altta yatan bir hastalık olmasına gerek yoktur ve tamamen sağlıklı bir çocukta ortaya çıkan bir enfeksiyon sonrası bağışıklık sisteminin çökmesi sonucunda normalde sadece boğaz iltihabı yapan Strep A, ciddi ağır tablolara neden olabilir" şeklinde konuştu.

  • STREP A'DAN KORUNMAK YÖNTEMLERİ NELER?

    Strep A'ya karşı bir aşının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, "Buna rağmen Strep A enfeksiyonuna karşı korunmak mümkün. Viral enfeksiyonlar bu yıl çok fazla olacak. Bu nedenle bir süre daha nisan ayına kadar kapalı alanlarda maske takmamız, ellerimizi yıkamamız ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

  • ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR 

    Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer boğaz enfeksiyonlarının hiçbir türünde antibiyotik kullanılması gerekmez ancak Beta’da tedavinin amacı kalp romatizması, böbrek iltihabını gibi komplikasyonları önlemektir. Tedavilerde (alerji olmaması durumunda) tek doz penisilin iğnesi yapılabildiği gibi ağızdan antibiyotiklerin de 10 gün, 20 doz kadar kullanılması gerekir.

  • ET YİYEN HASTALIK YAPABİLİR

    Prof. Dr. Kurugöl, Strep A'nın çocukluk çağında sık görüldüğünü kaydederek, "Bu enfeksiyon genelde çocuklarda anjine yani boğaz iltihabına neden olur. Çocukta ateş, boğaz ağrısı, beyaz benekli şişmiş bademcikler, boyundaki lenf bezlerinin şişmesiyle görülen bir hastalıktır. Bazen de ciltte enfeksiyon yapar. Genellikle bu enfeksiyon antibiyotikle tedavi edilirse tehlikeli değildir; ama bazı durumlarda daha ağır tablolara yol açabilir. Kızıl ve zatürrenin yanında bazen de ölümcül hastalık yapabilir. Yüksek ateşle karakterize, ciltte 'et yiyen hastalık' denilen bir tabloya neden olur. Ciltte çok büyük yaralar açabilir, kasa kadar gidebilen yaralara neden olabilir. Buna bağlı olarak da şiddetli kas ağrılarına yol açabilir ve bu çok ağır tablo sonucunda hasta hayatını kaybedebilir. Nadir görülür ama çok çok önemlidir" diye konuştu.

  • TÜRKİYE'DE DE STREP A VAKALARI MEVCUT

    Vakalardaki artışın sebebinin son zamanlarda artan viral solunum yolu enfeksiyonları olduğunu aktaran Prof. Dr. Kurugöl, "Türkiye'de de şu an viral solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı çok sayıda hasta var. Aciller doluyor, taşıyor. Bunları takiben bir iki hafta içerisinde Strep A'ya bağlı pnömokok, meningokok gibi ağır enfeksiyonlar gelişiyor ki bunlar menenjite de yol açabilir. Strep A geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla görülüyor. İngiltere'de, Fransa'da ve başka Avrupa ülkelerinde alarm var. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bununla ilgili bir veri yayınlamadı; ancak bizde de Strep A vakalarında artış söz konusu. Kesin rakamları Sağlık Bakanlığı açıklayacaktır" dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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