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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek üzere evde kalınan mart ayından bu yana şahıs şirketi kurmak isteyenler için online platformlar evden çıkmadan iş sürekliliğini sağladı. Bu süreçte, evden şirket kurmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artarken, yoğun bir bürokrasi ve zaman gerektirdiği düşünülen şahıs şirketi kurma prosedürü ise online platform üzerinden 10 dakikada gerçekleştirilebilir hale geldi.

Bu kapsamda şirket kuruluşu, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden online olarak yapılabiliyor. Koronavirüs sürecinde evde kalınan günlerde bireysel girişimcilerin ihtiyacını karşılamaya imkân tanıyan online platformların da katkısıyla mart ayından bu yana evden şirket kurmak isteyenlerin sayısında önemli artış yaşandığı gözleniyor.

Girişimciler için internet üzerinden şirket kurulumu, ön muhasebe, e-fatura, e-arşiv gibi hizmetler veren uçtan uca işletme yönetimi kuruluşu Mükellef’in verilerine göre evde geçirilen mart ve nisan aylarında şahıs şirketi kurulumu şubat ayına göre yüzde 40 artış gösterdi. Mayısta ise nisan ayına göre artış yüzde 50 seviyelerini buldu.

EN FAZLA KURYE ŞİRKETİ KURULUYOR

Kurulan şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında ise son dönemde artan online alışverişlerin de etkisiyle kurye şirketi kurulumunda ciddi artış yaşanıyor. Öne çıkan diğer sektörler bilgisayar programlama, reklam, organizasyon olarak sıralanıyor. Öte yandan son dönemde internet üzerinden gelir elde eden youtuber ve internet fenomenlerinin de şahıs şirketlerini online platform kullanarak kurdukları gözlemleniyor.

Online platform üzerinden şahıs şirketi kurulumunun hızlı ve güvenli olduğunu ifade eden Mükellef Kurucusu ve Genel Müdürü Okan Şafak, Koronavirüs salgını ile mücadelede herkesin evinde olduğu bu süreçte kurye hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, “Bu bağlamda mart, nisan ve mayıs aylarında kurye şirketi kurma başvurularının hızla arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra yiyecek, reklam ve organizasyon sektörleri, bilgisayar programlama uzmanı, mimar, mühendis, doktor, avukat, tercüman ve hatta hakemler de bireysel olarak şirket kurmayı tercih ederken, Youtuber ve internet fenomenlerine gelen vergi düzenlemesi ile bu alanda kullanımın artacağını görüyoruz” diye konuştu.

Foriba, HepsiJet, ING, İdeasoft, İyzico, Logo İşbaşı, Multinet, N11, Paraşüt, Scotty gibi iş ortaklarıyla çalıştıklarını belirten Şafak, “Platformumuz şirket kurulumu için gerekli olan belgeleri online sistem üzerinde topluyor ve incelemesinin ardından şirket kurulum işlemleri gerçekleştiriliyor”dedi.

HEDEF BİR YILDA 5 BİN BİREYSEL ŞİRKET

2019 Şubat ayında hayata geçirdikleri bu girişimde yıl sonuna kadar 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şafak, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde Mükellef gibi girişimler sayesinde bireyler şirket kurmanın ne kadar çabuk olabileceğini deneyimledi. Bundan sonra online platformumuz üzerinden şirket kuracakların sayısının artacağını düşünüyorum. Sadece şirket kurulumu değil, bir şirketin temel ihtiyacı olan ön muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İmza, sanal ofis, marka tescil, e-Ticaret altyapısı gibi ihtiyaçlarını iş ortaklarımız aracılığıyla sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ise mevcut iş ortaklık yapımızı büyütmeyi ve kullanıcılarımıza Mükellef cüzdan, Mükellef kart gibi çeşitli avantajlardan faydalanabilecekleri yeni hizmetler sunmayı hedefliyoruz."