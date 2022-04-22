Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayı kurulan/kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Söz konusu verilerde Rus sermayeli şirket kuruluşu sayısında sert bir artış yaşandığı görüldü.
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başlarken, bu girişimi ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar takip etti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de kurulan Rusya sermayeli şirket sayısında belirgin bir artış yaşandı.
TOBB verilerine göre mart ayında Türkiye'de Rus sermayeli 64 şirket kurulmuştu. Söz konusu rakam yılın ilk iki ayında toplam 31 olmuştu. Yeni kurulan Rusya sermayeli şirket sayısı martta şubat ayının neredeyse 5 katına çıktı.
2021'de Türkiye'de 177 Rus sermayeli şirket kuruldu:
Böylece 2022'nin ilk 3 ayında toplam 95 tane Rus sermayeli şirket kurulmuş oldu. Bu rakam 2021'in ilk üç ayında 39, 2020'de 33, 2019'da 27, 2018'de ise 29 olarak kayıtlara geçmişti.
2022'nin ilk 3 ayında Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 arttı:
TOBB verilerine göre Ruslar söz konusu 95 şirkete 89 milyon 606 bin TL sermaye koydu. Kurulan 95 şirketin 49'u toptan ve perakende ticaret, 10 tanesi bilgi ve iletişim, 7 tanesi ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
İRAN İLK SIRADA
Mart ayında Türkiye'den kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülke dağılımına bakıldığında Rusya 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 117 şirket ile İran aldı. Yılın ilk 3 ayında Türkiye'de 274 adet İran sermayeli şirket kuruldu. İlk 3 ayda ikinci sırayı ise 136 şirketle Suriye, üçüncü sırayı ise 128 şirketle Almanya aldı. İlk çeyrekte bu ülkeleri 95 şirketle Rusya izledi.
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