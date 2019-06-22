Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 binlere çıktı.Mühendis odalarına üye olmayanlarla beraber Türkiye'de kadın mühendis sayısı ise 200 bini aştı. TMMOB'ye bağlı mühendis odalarının üye istatistiğine göre kadınlarda en çok inşaat ve ziraat mühendisi var. İnşaat ve Ziraat Mühendisleri Odası'na 13 bin, Makina Mühendisleri Odası'na 10 bin 766, Gıda Mühendisleri Odası'na 12 bin 74 üye kadın mühendis bulunuyor. Mühendislik okumak isteyen gençlerin sayısında da artış var.

VAKIFLAR DA MÜHENDİSLİĞE TEŞVİK EDİYOR

Türkiye´de kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için vakıflar da sosyal sorumluluk projeleri ile mühendisliğe teşvik ediyor.Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye´nin Mühendis Kızları Projesi'si kapsamında şu an 25 farklı ilden 35 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 111 öğrenci bulunuyor. Kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan proje ile 2015´ten bu yana toplam 310 kız öğrenciye yüksek öğrenim bursu sağlandı. Mezun olan 37 öğrenci mühendis olarak iş hayatına atıldı ve çok önemli şirketlerde ve projelerde görev almaya başladı.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE AKTİF ROL ALIYORLAR

Projede burs desteği sağlanan mezunlar da aralarında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerde görev yapıyor. Mezun öğrencilerin görev aldığı projelerden biri de tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü.Genç mühendisler, bir süre önce köprünün Asya yakasına ait kule kesonunun 24 saat süren batırma işleminde de görev yaptı.Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir de batırma işlemlerinde görev yapan burs desteği sağladığı genç mühendis ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ebru Özdemir, "Gelecekte bizlere liderlik edebilecek kapasiteye sahip kadın mühendis adaylarına umut olmak, ülkemizin geleceğine yön verecek, doğru tabiriyle `cam tavanları kıracak´ kadın liderleri ortaya çıkarmak"dedi.

TMMOB 31 ARALIK 2018 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI:

İnşaat Mühendisleri Odası:13.307

Makina Mühendisleri Odası:10.766

Bilgisayar Mühendisleri Odası:1.534

Çevre Mühendisleri Odası:6.017

Elektrik Mühendisleri Odası:7.205

Fizik Mühendisleri Odası:538

Gemi Mühendisleri Odası:185

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası:45

Gıda Mühendisleri Odası:12.074

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası:2.735

Jeofizik Mühendisleri Odası:1.443

Jeoloji Mühendisleri Odası:4.614

Kimya Mühendisleri Odası:8.923

Maden Mühendisleri Odası:2.396

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası:611

Meteoroloji Mühendisleri Odası:232

Orman Mühendisleri Odası:3.378

Petrol Mühendisleri Odası:137

Tekstil Mühendisleri Odası:710

Ziraat Mühendisleri Odası:13.307

BAŞARILI ÖĞRENCİLER PROGRAMA DAHİL EDİLİYOR

'Türkiye´nin Mühendis Kızları' projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor. Projenin üniversite programında; halen devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra staj desteği de sağlanıyor. Program dâhilindeki toplam 111 öğrenci, Türkiye´nin 35 farklı devlet üniversitesinde eğitim görüyor. 11 öğrenci çevre mühendisliği, 25 öğrenci inşaat mühendisliği, 19 öğrenci elektrik elektronik mühendisliği, 32 öğrenci endüstri mühendisliği, 11 öğrenci makine mühendisliği, 12 öğrenci bilgisayar mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin 13´ü 1´nci sınıf, 30´u 2´nci sınıf, 35´i 3´üncü sınıf, 33´ü ise 4´üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.