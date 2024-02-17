Türkiye'de hangi müzik daha çok dinleniyor?

Türkiye'de hangi müzik daha çok dinleniyor?

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Türkiye'de;

En çok hangi müzik dinleniyor?

Günde ortalama kaç saat müzik dinleniyor?

Müzik, en çok hangi platformda dinleniyor?

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kuruluşu (IEA) tarafından araştırma, bu soruların cevabını gözler önüne serdi.

Türkiye’deki müzik kullanıcılarının tercihleri şöyle;

TÜRKÇE POP

• Hiç… % 13

• Bazen… % 33

• Çok Sık… % 53

ARABESK MÜZİK

• Hiç… % 24

• Bazen… % 42

• Çok Sık… %34

TÜRKÇE RAP / HİP - HOP

• Hiç… % 24

• Bazen… % 42

• Çok Sık… % 33

YABANCI POP

• Hiç… % 25

• Bazen… % 42

• Çok Sık… % 33

TÜRKÇE ROCK

• Hiç… % 25

• Bazen… % 44

• Çok Sık… % 31

TÜRK HALK MÜZİĞİ

• Hiç… % 28

• Bazen… % 44

• Çok Sık… % 28

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

• Hiç… % 30

• Bazen… % 45

• Çok Sık… % 25

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KLASİK TÜRK MÜZİK / CHILL OUT

• Hiç… % 32

• Bazen… % 46

• Çok Sık… % 23

YABANCI RAP/HIP - HOP

• Hiç… % 34

• Bazen… % 40

• Çok Sık… % 25

YABANCI ROCK

• Hiç… % 39

• Bazen… % 37

• Çok Sık… % 24

Araştırmaya göre; her gün yarım saat ile 2 saat arasında müzik dinleme, yüzde 41 ile en yüksek aralığa sahip.

Günlük müzik dinleme süresi;

• Yarım saatten daha az… % 6

• Yarım saat – 2 saat arası… % 41

• 2 – 3 saat arası… % 32

• 3 saatten daha fazla… % 20

En çok müzik dinlenen platform

• Spotfy…Spotfy… % 57

• YouTube…YouTube… % 31

• Diğer dijital müzik platformları... % 5

• Radyo… % 4

• TV’deki müzik kanalları… % 3