Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Türkiye'de hangi müzik daha çok dinleniyor?

        Türkiye'de hangi müzik daha çok dinleniyor?

        Yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de en çok hangi müzik türünün dinlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada günde ortalama kaç saat müzik dinlendiği de gözler önüne serildi

        Giriş: 17.02.2024 - 21:09 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hangi müzik türü daha çok dinleniyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de;

        En çok hangi müzik dinleniyor?

        Günde ortalama kaç saat müzik dinleniyor?

        Müzik, en çok hangi platformda dinleniyor?

        Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kuruluşu (IEA) tarafından araştırma, bu soruların cevabını gözler önüne serdi.

        Türkiye’deki müzik kullanıcılarının tercihleri şöyle;

        TÜRKÇE POP

        • Hiç… % 13

        • Bazen… % 33

        • Çok Sık… % 53

        ARABESK MÜZİK

        • Hiç… % 24

        • Bazen… % 42

        • Çok Sık… %34

        TÜRKÇE RAP / HİP - HOP

        • Hiç… % 24

        • Bazen… % 42

        • Çok Sık… % 33

        YABANCI POP

        • Hiç… % 25

        • Bazen… % 42

        • Çok Sık… % 33

        TÜRKÇE ROCK

        • Hiç… % 25

        • Bazen… % 44

        • Çok Sık… % 31

        TÜRK HALK MÜZİĞİ

        • Hiç… % 28

        • Bazen… % 44

        • Çok Sık… % 28

        TÜRK SANAT MÜZİĞİ

        • Hiç… % 30

        • Bazen… % 45

        • Çok Sık… % 25

        REKLAM

        KLASİK TÜRK MÜZİK / CHILL OUT

        • Hiç… % 32

        • Bazen… % 46

        • Çok Sık… % 23

        YABANCI RAP/HIP - HOP

        • Hiç… % 34

        • Bazen… % 40

        Çok Sık… % 25

        YABANCI ROCK

        • Hiç… % 39

        • Bazen… % 37

        • Çok Sık… % 24

        Araştırmaya göre; her gün yarım saat ile 2 saat arasında müzik dinleme, yüzde 41 ile en yüksek aralığa sahip.

        Günlük müzik dinleme süresi;

        • Yarım saatten daha az… % 6

        • Yarım saat – 2 saat arası… % 41

        • 2 – 3 saat arası… % 32

        • 3 saatten daha fazla… % 20

        En çok müzik dinlenen platform

        • Spotfy…Spotfy… % 57

        • YouTube…YouTube… % 31

        • Diğer dijital müzik platformları... % 5

        • Radyo… % 4

        • TV’deki müzik kanalları… % 3

        ÖNERİLEN VİDEO
        #müzik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Habertürk Anasayfa