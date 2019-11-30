Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Türkiye’de “Muhteşem Cuma”, “Efsane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi farklı isimlerle adlandırılan Black Friday, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Black Friday kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında ciddi artışların yaşanmasında etkili oldu.

Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteren dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital’in açıkladığı veriler Black Friday’in kazananlarının hangi dijital pazarlama kanallarını kullandığını da ortaya koydu. Related Digital’in verilerine göre 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı.

2018’de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Verilere göre satın alınan ürün adedinde yüzde 45’lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

EN ÇOK SİPARİŞ 00:00 - 01:00 ARASINDA

Related Digital’in verilerine göre “Black Friday kampanyaları” en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00:00-01:00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı ‘desktop’tan gerçekleşti. Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

DÜNYADA ERKEKLER, TÜRKİYE’DE KADINLAR BLACK FRIDAY’Cİ!

Black Friday kampanyalarına yönelik çalışmalara yaz aylarında başladıklarını söyleyen Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, yapay zeka destekli büyük veri analizine dayanan pazarlama çözümleriyle 1000’e yakın şirkete hizmet sunduklarını söyledi.

Kılıç, Black Friday’de yalnızca ABD’de bu yıl 90 milyar dolara yakın alışveriş yapılmasının beklendiğini, dünyada ise 200 milyar doları aşan bir hacim beklendiğini ifade etti. Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerde insanların yüzde 58’inin en az 1 şey satın aldığına dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

“Dünya genelinde erkekler, kadınlara göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bu oran yüzde 53’e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Black Friday’de daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler.”

TÜRKİYE ORTALAMA 1650 TL AYIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Black friday özelinde yapılan bir diğer araştırma ise Küresel strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners’tan geldi.

Türkiye’yi de kapsayan 12 farklı ülkede gerçekleştiriken Black Friday 2019 araştırmasına göre Türkiye’de her 100 kişiden 97’si ‘Black Friday’i bildiğini söylüyor ve yüzde 79’u da bugünde alışveriş yapacağını belirtiyor. Simon-Kucher & Partners İstanbul Ofisi Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, araştırmanın sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Black Friday için ayrılan bütçeler ülkelere göre farklılaşıyor. Türkiye’deki tüketiciler Black Friday’de ortalama 1650 TL (265 Euro) harcamayı planlıyorlar. Ortalama bütçesi ile Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor. Bütçede en büyük farklılaşma ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde görülüyor. Diğer ülkelerde ortalama 240 Euro olan bütçe, Birleşik Arap Emirlikleri için 681 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de planlanan ortalama bütçeyi arttıran kategorilerin sırasıyla beyaz eşya (ortalama bütçe 3700 TL),mobilya ve dekorasyon (ortalama bütçe 3300 TL) ve elektronik cihazlar (ortalama bütçe 3200 TL) olduğu gözleniyor.”

Ülkelerin bütçelerinin, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (cari ABD doları) verisiyle karşılaştırıldığında sonucun ilgi çekici olduğunu belirten Terzioğlu: “Ortalama harcanması planlanan bütçe sıralamasında 12 ülke arasında üçüncü sırada olan Türkiye, aynı ülkeler içerisinde kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla sıralamasında sondan ikinci sırada. Bu durum, Türkiye’de Black Friday döneminin perakende sektörü için büyük bir gelir potansiyeli olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

TÜKETİCİ İNDİRİME GİRMESİNİ BEKLİYOR

Mert Terzioğlu’na göre Türkiye’deki araştırma çıktıları, promosyonların yalnızca Black Friday, yeni yıl gibi özel dönemlerde değil hemen hemen her gün hayatımızda olduğunu destekliyor. Tüketicilerin yalnızca yüzde 15’i, son üç ay içinde satın aldıkları ürünleri indirimsiz aldıklarını belirtiyor.

Tüketici aradığı ürünü indirimde bulamadığı zamanlarda, ürünün indirime girmesini bekliyor (yüzde 25) veya indirimde olan farklı bir ürünü satın alıyor (yüzde 28). Aradığı ürünü indirimde bulamayan tüketicilerin yüzde 18’i ise ürünü indirimde bulacağı farklı bir mağazaya yöneliyor.

Terzioğlu, promosyon dönemlerinde satış adetlerinde gözlenen olağandışı artışların kısa vadede olumlu olarak yorumlansa da, uzun vadede olumsuz koşulları beraberinde getirebileceğinin unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi.