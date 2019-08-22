22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ile hazırladığı "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verilerine göre, kamuoyunda bilinirlik oranı düşük olan Hepatit B hastalığının tedavisinin olmasına rağmen maalesef 18 yaş üzeri erişkin yaş grubundaki 1.8 milyon kişi hastalığından haberdar değil.
HEPATİT B NASIL BULAŞIR?
Hepatit B; kan gibi vücut sıvısıyla, jilet, enjektör, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla kolayca bulaşabilir. Virüs bulaşan erişkin hastaların yaklaşık yüzde 10’unun vücudunda hastalığa karşı bağışıklık gelişmez ve bu kişiler kronik Hepatit B hastası olur. Kronik Hepatit B hastalığı 20-30 yıl kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak bu sessiz süre içerisinde virüs, karaciğeri olumsuz etkilemeye devam eder.
Belirli bir süre sonra tedavi almayan Kronik Hepatit B hastalarının yaklaşık yüzde 15'inde siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişebilir. Hepatit B hastalığı karaciğer hastalıklarının ve karaciğer kanserinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir.
Hepatit B Virüsü vücuttan tamamen yok edilemez ancak etkili bir tedavi ile kontrol altına alınabilir ve kötü sonuçlara neden olması engellenebilir.
“Hayata Sarı Not Bırak” farkındalık projesi, ismini insanların unutmamak için not aldığı sarı kağıtlardan alıyor ve bu proje Hepatit B hastalığı ve erken tanısı konusunda dikkat çekici bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
HAYRETTİN'DEN HEPATİT B FARKINDALIK VİDEOSU
Çekilen videolarda insanlara "Türkiye'de 1.8 Milyon kişi için "B" ne ifade ediyor?" sorusu yöneltildi. Viral Hepatit Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, proje kapsamında şu ana kadar 1 milyon kişiye ulaşıldığını, 2019 yılı sonuna kadar planlanan farklı aktivitelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
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