Mültecilerin plansız yerleşmeleri sonucunda yüzde 25'i geçen mahallelere artık yabancı kaydı ikametine izin verilmeyecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yabancıların gettolaşmaya başladıklarının tespit edildiğini ifade ederek, "Düzenleme kapsamında, yabancı nüfusun toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği mahallelere yeni yabancı kaydı ikametine izin verilmeyecek." dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi.
1169 MAHALLEDE YABANCI İKAMETİ YÜZDE 25'İ GEÇTİ
Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.
Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul-53, Ankara-23, İzmir-26, Adana-75, Gaziantep-161, Hatay-108, Şanlıurfa-169, Kahramanmaraş-31, Kilis-82, Mardin-58, Mersin-62 mahalleyle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeyecek iller arasında yer alıyor.
VİZE NOKTALARINDA PARMAK İZİ ALINACAK
Ülke ismi vermeden, Türkiye’ye girdiğinde kimliğini ve pasaportunu yok ederek burada kalanların da tespit edildiğinin altını çizen İsmail Çataklı, bunların kimlik ve milliyetlerinin de tespitinin mümkün olmadığını vurguladı. Bunu engellemek için yeni bir önlem aldıklarını dile getiren Çataklı, vize noktalarında parmak izi alınacağını, böylece kimlik bilgisi imha olan kişilerin kimliklerinin de kolayca tespit edilebileceğini söyledi.
1 TEMMUZ İTİBARİYLE 1169 MAHALLE İKAMETE KAPATILACAK
Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle yaklaşık bin 200 mahalle ikamete kapatılacak.
YABANCI İKAMETİNE KAPATILAN MAHALLELER HANGİLERİ?
İşte o iller ve mahalleler...
1 Adana Ceyhan Bota Mahallesi̇
2 Adana Çukurova Memi̇şli̇ Mahallesi̇
3 Adana Çukurova Fadil Mahallesi̇
4 Adana Çukurova Bozcalar Mahallesi̇
5 Adana Çukurova Örcün Mahallesi̇
6 Adana Çukurova Küçükçinar Mahallesi̇
7 Adana Karataş Tabaklar Mahallesi̇
8 Adana Karataş Çavuşlu Mahallesi̇
9 Adana Karataş Karagöçer Mahallesi̇
10 Adana Karataş Ataköy Mahallesi̇
11 Adana Karataş Bebeli̇ Mahallesi̇
12 Adana Karataş Kapi Mahallesi̇
13 Adana Karataş Yeni̇ Mahallesi̇
14 Adana Karataş Bahçe Mahallesi̇
15 Adana Kozan Akarca Mahallesi̇
16 Adana Sarıçam İsti̇klal Mahallesi̇
17 Adana Sarıçam Balcali Mahallesi̇
18 Adana Seyhan Çaputçu Mahallesi̇
19 Adana Seyhan Yeşi̇lyuva Mahallesi̇
20 Adana Seyhan Beşocak Mahallesi̇
21 Adana Seyhan Kocavezi̇r Mahallesi̇
22 Adana Seyhan Tepebağ Mahallesi̇
23 Adana Seyhan Mi̇rzaçelebi̇ Mahallesi̇
24 Adana Seyhan Kuruköprü Mahallesi̇
25 Adana Seyhan Ulucami̇i̇ Mahallesi̇
26 Adana Seyhan Ali̇dede Mahallesi̇
27 Adana Seyhan Karasoku Mahallesi̇
28 Adana Seyhan Gülpinar Mahallesi̇
29 Adana Seyhan Hanedan Mahallesi̇
30 Adana Seyhan Mestanzade Mahallesi̇
31 Adana Seyhan Hürri̇yet Mahallesi̇
32 Adana Seyhan Sariyakup Mahallesi̇
33 Adana Seyhan Meydan Mahallesi̇
34 Adana Seyhan Şehi̇tduran Mahallesi̇
35 Adana Seyhan Kayalibağ Mahallesi̇
36 Adana Seyhan Dumlupinar Mahallesi̇
37 Adana Seyhan Türkocaği Mahallesi̇
38 Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi̇
39 Adana Seyhan Yeni̇bey Mahallesi̇
40 Adana Seyhan Dörtağaç Mahallesi̇
41 Adana Seyhan Kayişli Mahallesi̇
42 Adana Seyhan Hurmali Mahallesi̇
43 Adana Seyhan İsti̇klal Mahallesi̇
44 Adana Seyhan Onur Mahallesi̇
45 Adana Seyhan Deni̇zli̇ Mahallesi̇
46 Adana Yumurtalık Hamzali Mahallesi̇
47 Adana Yumurtalık Kirmizidam Mahallesi̇
48 Adana Yumurtalık Kuzupinari Mahallesi̇
49 Adana Yüreğir Yeşi̇l Bağlar Mahallesi̇
50 Adana Yüreğir Doğankent Cumhuri̇yet Mahallesi̇
51 Adana Yüreğir Bahçeli̇evler Mahallesi̇
52 Adana Yüreğir Gazi̇paşa Mahallesi̇
53 Adana Yüreğir Düzce Mahallesi̇
54 Adana Yüreğir Solakli Cumhuri̇yet Mahallesi̇
55 Adana Yüreğir Başak Mahallesi̇
56 Adana Yüreğir Yunus Emre Mahallesi̇
57 Adana Yüreğir Köprügözü Mahallesi̇
58 Adana Yüreğir Dede Korkut Mahallesi̇
59 Adana Yüreğir Yunusoğlu Hürri̇yet Mahallesi̇
60 Adana Yüreğir Pekmezli̇ Mahallesi̇
61 Adana Yüreğir Aydincik Mahallesi̇
62 Adana Yüreğir Gökçeli̇ Mahallesi̇
63 Adana Yüreğir Kadiköy Mahallesi̇
64 Adana Yüreğir Yerdelen Mahallesi̇
65 Adana Yüreğir Yalnizca Mahallesi̇
66 Adana Yüreğir Çağirkanli Mahallesi̇
67 Adana Yüreğir Sazak Mahallesi̇
68 Adana Yüreğir Ki̇remi̇thane Mahallesi̇
69 Adana Yüreğir 19 Mayis Mahallesi̇
70 Adana Yüreğir Si̇nanpaşa Mahallesi̇
71 Adana Yüreğir Koza Mahallesi̇
72 Adana Yüreğir Anadolu Mahallesi̇
73 Adana Yüreğir Sariçam Mahallesi̇
74 Adana Yüreğir Doğankent Kişla Mahallesi̇
75 Adana Yüreğir Cumhuri̇yet Mahallesi̇
76 Adıyaman Adıyaman Merkez Akpinar Köyü, Maloğlu Mezrasi
77 Adıyaman Adıyaman Merkez Akdere Köyü, Akincilar (çerçi̇yan) Mezrasi
78 Adıyaman Adıyaman Merkez Ulucami̇ Mahallesi̇
79 Adıyaman Adıyaman Merkez Kapcami̇ Mahallesi̇
80 Adıyaman Adıyaman Merkez Gözebaşi Köyü, Madun Mezrasi
81 Adıyaman Adıyaman Merkez Kayali Köyü
82 Adıyaman Adıyaman Merkez Mara Mahallesi̇
83 Adıyaman Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi̇
84 Adıyaman Adıyaman Merkez Bebek Köyü, Mazlik Mezrasi
85 Adıyaman Adıyaman Merkez Lokman Köyü
86 Adıyaman Adıyaman Merkez Siratut Mahallesi̇
87 Adıyaman Adıyaman Merkez Eski̇hüsnümansur Köyü
88 Adıyaman Besni Dumlupinar Mahallesi̇
89 Adıyaman Besni Ci̇ri̇t Meydani Mahallesi̇
90 Adıyaman Besni Yeni̇ Besni̇ Mahallesi̇
91 Adıyaman Çelikhan Aksu Köyü, Deveboynu Mezrasi
92 Adıyaman Kahta Turanli Köyü, Büyütme Mevki̇i̇
93 Adıyaman Kahta Çaybaşi Köyü, Dumanli Mezrasi
94 Adıyaman Samsat Uzuntepe Köyü, Ağaköy Mezrasi
95 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Cumhuri̇yet Mahallesi̇
96 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahi̇sar Osb Mahallesi̇
97 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Erenler Mahallesi̇
98 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Zafer Mahallesi̇
99 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yunus Emre Mahallesi̇
100 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Meci̇di̇ye Mahallesi̇
101 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Marulcu Mahallesi̇
102 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Dai̇recep Mahallesi̇
103 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Fakipaşa Mahallesi̇
104 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Burhani̇ye Köyü
105 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Saadet Köyü
106 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yarenler Mahallesi̇
107 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Sümer Mahallesi̇
108 Afyonkarahisar Dinar Yüksel Köyü, Sağbaşli Mevki̇i̇
109 Afyonkarahisar Dinar Cami̇kebi̇r Mahallesi̇
110 Afyonkarahisar Dinar Yüksel Köyü, Akkanatli Mevki̇i̇
111 Afyonkarahisar Dinar Çakici Köyü
112 Afyonkarahisar Dinar Toptepe Mahallesi̇
113 Afyonkarahisar Dinar Üçlerce Mahallesi̇
114 Afyonkarahisar Emirdağ Tepeköy Köyü
115 Ağrı Patnos Yüncüler Köyü
116 Aksaray Aksaray Merkez Zi̇nci̇rli̇ Mahallesi̇
117 Aksaray Aksaray Merkez Mi̇nareci̇k Mahallesi̇
118 Aksaray Aksaray Merkez Dere Mahallesi̇
119 Aksaray Aksaray Merkez Hami̇di̇ye Mahallesi̇
120 Aksaray Aksaray Merkez Sofular Mahallesi̇
121 Aksaray Aksaray Merkez Hacihasanli Mahallesi̇
122 Aksaray Aksaray Merkez Muhsi̇n Çelebi̇ Mahallesi̇
123 Aksaray Aksaray Merkez Taşpinar Beldesi̇, Erenler Osb Mahallesi̇
124 Aksaray Eskil Başaran Köyü, Butaci Yaylasi Yayla Evleri̇
125 Aksaray Eskil Güneşli̇ Köyü, Karaburun Yaylasi Yayla Evleri̇
126 Aksaray Ortaköy / Aksaray Oğuzlar Köyü, Oğuzlar 2 Mevki̇i̇
127 Amasya Amasya Merkez Yüzevler Mahallesi̇
128 Ankara Altındağ Önder Mahallesi̇
129 Ankara Altındağ Ulubey Mahallesi̇
130 Ankara Altındağ Solfasol Mahallesi̇
131 Ankara Altındağ Atifbey Mahallesi̇
132 Ankara Altındağ Haci Bayram Mahallesi̇
133 Ankara Beypazarı Beytepe Mahallesi̇
134 Ankara Beypazarı Rüstempaşa Mahallesi̇
135 Ankara Beypazarı Zafer Mahallesi̇
136 Ankara Beypazarı İsti̇klal Mahallesi̇
137 Ankara Beypazarı Cumhuri̇yet Mahallesi̇
138 Ankara Çankaya Devlet Mahallesi̇
139 Ankara Çankaya Cumhuri̇yet Mahallesi̇
140 Ankara Keçiören Yeşi̇löz Mahallesi̇
141 Ankara Mamak Bostancik Mahallesi̇
142 Ankara Mamak Köstence Mahallesi̇
143 Ankara Mamak Demi̇rli̇bahçe Mahallesi̇
144 Ankara Mamak Şafaktepe Mahallesi̇
145 Ankara Polatlı Esentepe Mahallesi̇
146 Ankara Polatlı Gülveren Mahallesi̇
147 Ankara Polatlı Yeni̇ Mahallesi̇
148 Ankara Sincan Maliköy Başkent Osb Mahallesi̇
149 Ankara Yenimahalle Anadolu Mahallesi̇
150 Ankara Yenimahalle İvedi̇kköy Mahallesi̇
151 Ankara Yenimahalle Karşiyaka Mahallesi̇
152 Antalya Alanya Kargicak Mahallesi̇
153 Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi̇
154 Antalya Alanya Kestel Mahallesi̇
155 Antalya Alanya Avsallar Mahallesi̇
156 Antalya Döşemealtı Aosb2kisim Mahallesi̇
157 Antalya Döşemealtı Aosb3kisim Mahallesi̇
158 Antalya Konyaaltı Li̇man Mahallesi̇
159 Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi̇
160 Antalya Konyaaltı Sarisu Mahallesi̇
161 Antalya Muratpaşa Topçular Mahallesi̇
162 Bartın Bartın Merkez Orta Mahallesi̇
163 Bartın Bartın Merkez Karasu Köyü, İnkum İskele Mevki̇i̇
164 Bartın Bartın Merkez Güzelcehi̇sar Köyü, İnkum Yeni̇ Mahallesi̇
165 Batman Beşiri Uğurca Köyü
166 Batman Beşiri Üçkuyular Köyü
167 Bayburt Bayburt Merkez Yolalti Köyü, Yolalti Osb Mevki̇i̇
168 Bilecik Bilecik Merkez Başköy Köyü, Mücavi̇r Dişi Mevki̇i̇
169 Bilecik Bilecik Merkez Hürri̇yet 2.osb Mahallesi̇
170 Bilecik Bilecik Merkez İsti̇klal Mahallesi̇
171 Bilecik Söğüt Çalti Köyü, Şen Mevki̇i̇
172 Bingöl Genç Yeni̇yazi Köyü, Firat Mezrasi
173 Bolu Bolu Merkez Fasil Köyü, Uran Mevki̇i̇
174 Bolu Bolu Merkez Peli̇tci̇k Köyü, Şabanlar Mevki̇i̇
175 Bolu Bolu Merkez Büyükcami̇ Mahallesi̇
176 Bolu Dörtdivan Doğancilar Köyü, Gerede Yolu Mevki̇i̇
177 Bolu Gerede Yakakaya Köyü, Yunuslar Mevki̇i̇
178 Bolu Gerede Orta Mahallesi̇
179 Bolu Gerede Bahçedere Köyü, Merkez Mevki̇i̇
180 Bolu Mengen Kuzgöl Köyü, Yildiz Mevki̇i̇
181 Bolu Mengen Teberi̇kler Köyü, Yonsaklar Mevki̇i̇
182 Bolu Mudurnu Sürmeli̇ Köyü, Çayiralti Mevki̇i̇
183 Burdur Bucak Çamlicaosb Mahallesi̇
184 Burdur Burdur Merkez Kuyu Mahallesi̇
185 Burdur Burdur Merkez Karaseni̇r Mahallesi̇
186 Burdur Burdur Merkez Deği̇rmenler Mahallesi̇
187 Burdur Burdur Merkez İnönü Mahallesi̇
188 Burdur Burdur Merkez Konak Mahallesi̇
189 Burdur Burdur Merkez Pazar Mahallesi̇
190 Burdur Burdur Merkez Çeşmedami Mahallesi̇
191 Burdur Çeltikçi Çebi̇ş Köyü, Ortayol Mevki̇i̇
192 Burdur Gölhisar Sorkun Köyü
193 Bursa Karacabey Fevzi̇paşa Mahallesi̇
194 Bursa Nilüfer Fethi̇yeosb Mahallesi̇
195 Bursa Osmangazi Demi̇rtaş Dumlupinarosb Mahallesi̇
196 Bursa Osmangazi Seli̇mi̇ye Mahallesi̇
197 Bursa Osmangazi Hocahasan Mahallesi̇
198 Bursa Osmangazi Çirpan Mahallesi̇
199 Bursa Osmangazi İnti̇zam Mahallesi̇
200 Bursa Osmangazi Altiparmak Mahallesi̇
201 Bursa Osmangazi Alacamesci̇t Mahallesi̇
202 Bursa Osmangazi Ahmetpaşa Mahallesi̇
203 Bursa Osmangazi Ki̇remi̇tçi̇ Mahallesi̇
204 Bursa Osmangazi Santral Garaj Mahallesi̇
205 Bursa Osmangazi Doğanbey Mahallesi̇
206 Bursa Osmangazi Şehabetti̇npaşa Mahallesi̇
207 Bursa Osmangazi Kuruçeşme Mahallesi̇
208 Bursa Yenişehir / Bursa Hidirbali̇ Mahallesi̇
209 Bursa Yıldırım Anadolu Mahallesi̇
210 Bursa Yıldırım Duaçinari Mahallesi̇
211 Bursa Yıldırım Beyazit Mahallesi̇
212 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale Adatepe Köyü, Pinaralti Mevki̇i̇
213 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale Paşaköy Köyü, Paşaköy Alti Mevki̇i̇
214 Çanakkale Bayramiç Beki̇rler Köyü
215 Çanakkale Biga Ağaköy Köyü, Ağaköy (Mücavi̇r) Mevki̇i̇
216 Çanakkale Çanakkale Merkez Işiklar Köyü, Testi̇ci̇kiri Mevki̇i̇
217 Çanakkale Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mahallesi̇
218 Çanakkale Gelibolu Kavakköy Beldesi̇, Cumhuri̇yet Mahallesi̇
219 Çanakkale Gelibolu Burhanli Köyü, Doğa Mevki̇i̇
220 Çanakkale Gelibolu Adi̇lhan Köyü, Bostanlik Mevki̇i̇
221 Çanakkale Gökçeada Şi̇ri̇nköy Köyü
222 Çankırı Çankırı Merkez İnci̇li̇ Çeşme Mahallesi̇
223 Çankırı Çankırı Merkez Ayan Köyü, Merkez Mevki̇i̇
224 Çankırı Çankırı Merkez Tabakhane Mahallesi̇
225 Çankırı Çerkeş Örenköy Köyü, Dere Yayla Yayla Evleri̇
226 Çankırı Çerkeş Yeşi̇löz Köyü, Yeşi̇lova Mevki̇i̇
227 Çankırı Ilgaz Ödemi̇ş Köyü, Saray Mevki̇i̇
228 Çankırı Korgun Büyükosb Mahallesi̇
229 Çankırı Kurşunlu Sarialan Köyü, Pinarcik Mevki̇i̇
230 Çankırı Şabanözü Martköy Köyü, Çadir Mevki̇i̇
231 Çorum Çorum Merkez Kadikiri Köyü, Kadikiri Mücavi̇r Mevki̇i̇
232 Çorum Çorum Merkez Sarimbey Köyü, Sarimbey Mücavi̇r Mevki̇i̇
233 Çorum Çorum Merkez Karapinar Köyü, Karapinar Mücavi̇r Mevki̇i̇
234 Çorum Çorum Merkez Eski̇eki̇n Köyü, Harmantarla Mevki̇i̇
235 Çorum Çorum Merkez Çomarbaşi Köyü, Riçvanlar Mevki̇i̇
236 Çorum Çorum Merkez Hamdi̇köy Köyü, Aşaği Mevki̇i̇
237 Çorum Çorum Merkez Çepni̇ Mahallesi̇
238 Denizli Merkezefendi Zafer Mahallesi̇
239 Diyarbakır Bismil Karacik Mahallesi̇
240 Diyarbakır Bismil Karapinar Mahallesi̇
241 Diyarbakır Silvan Çobantepe Mahallesi̇
242 Düzce Düzce Merkez Orhangazi̇ Mahallesi̇
243 Düzce Düzce Merkez Burhani̇ye Mahallesi̇
244 Elazığ Baskil Karakaş Köyü, Yukari Atlilar Mezrasi
245 Elazığ Elazığ Merkez Öksüzuşaği Köyü, Ali̇ Çavuş Mezrasi
246 Elazığ Elazığ Merkez Sanayi̇ Mahallesi̇
247 Elazığ Elazığ Merkez Çarşi Mahallesi̇
248 Elazığ Elazığ Merkez Sütlüce Köyü
249 Elazığ Elazığ Merkez Sütlüce Köyü, Sütlüce Mevki̇i̇
250 Elazığ Elazığ Merkez Alaca Köyü, Alaca(Merkez) Mevki̇i̇
251 Elazığ Elazığ Merkez Ballica Köyü, Ballica Mevki̇i̇
252 Elazığ Keban Bademli̇ Köyü, Si̇no Mezrasi Mezrasi
253 Elazığ Keban Altiyaka Köyü, Dede Mezrasi
254 Elazığ Sivrice Bekçi̇tepe Köyü, Doğanlar Mezrasi
255 Erzincan Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesi̇
256 Erzincan İliç Ağildere Köyü, Apuşta Mezrasi
257 Erzincan Kemah Gölkaynak Köyü, Gi̇ndi̇ra Mevki̇i̇
258 Erzincan Tercan Konarli Köyü
259 Erzincan Tercan Çalkişla Köyü
260 Eskişehir Odunpazarı 75. Yil Osb Mahallesi̇
261 Eskişehir Odunpazarı Huzur Mahallesi̇
262 Eskişehir Tepebaşı Muttali̇p Orta Mahallesi̇
263 Gaziantep Araban Dumlupinar Mahallesi̇
264 Gaziantep Araban Mehmet Gökçek Mahallesi̇
265 Gaziantep İslahiye Örtülü Mahallesi̇
266 Gaziantep İslahiye Hürri̇yet Mahallesi̇
267 Gaziantep İslahiye Cevdetpaşa Mahallesi̇
268 Gaziantep İslahiye Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇
269 Gaziantep İslahiye Pinarbaşi Mahallesi̇
270 Gaziantep İslahiye Deği̇rmenci̇k Mahallesi̇
271 Gaziantep İslahiye Erenler Mahallesi̇
272 Gaziantep İslahiye Aydinlik Mahallesi̇
273 Gaziantep İslahiye Beyler Mahallesi̇
274 Gaziantep İslahiye Dervi̇şpaşa Mahallesi̇
275 Gaziantep İslahiye Atatürk Mahallesi̇
276 Gaziantep İslahiye Kirikçali Mahallesi̇
277 Gaziantep İslahiye Yeni̇ Mahallesi̇
278 Gaziantep İslahiye Haci̇ Ali̇ Öztürk Mahallesi̇
279 Gaziantep Karkamış Gürçay Mahallesi̇
280 Gaziantep Karkamış Beşkiliç Mahallesi̇
281 Gaziantep Karkamış Lojmanlar Mahallesi̇
282 Gaziantep Karkamış Kepi̇rler Mahallesi̇
283 Gaziantep Karkamış Balaban Mahallesi̇
284 Gaziantep Karkamış Erenyolu Mahallesi̇
285 Gaziantep Karkamış Akçaköy Mahallesi̇
286 Gaziantep Karkamış Yarimca Mahallesi̇
287 Gaziantep Nizip Belkis (Merkez) Mahallesi̇
288 Gaziantep Nizip Cumhuri̇yet Mahallesi̇
289 Gaziantep Nizip Şihlar Mahallesi̇
290 Gaziantep Nizip Saha Mahallesi̇
291 Gaziantep Nizip Tahtani̇ Mahallesi̇
292 Gaziantep Nizip Şahi̇nbey Mahallesi̇
293 Gaziantep Nizip İstasyon Mahallesi̇
294 Gaziantep Nizip Fevzi̇ Paşa Mahallesi̇
295 Gaziantep Nizip Hafizpaşa Mahallesi̇
296 Gaziantep Nizip Pazar Cami̇i̇ Mahallesi̇
297 Gaziantep Nizip Zeyti̇nli̇k Mahallesi̇
298 Gaziantep Nizip Fevkani̇ Mahallesi̇
299 Gaziantep Nizip İsti̇klal Mahallesi̇
300 Gaziantep Nizip Namik Kemal Mahallesi̇
301 Gaziantep Nizip Belkis Mahallesi̇
302 Gaziantep Nizip Turnali Mahallesi̇
303 Gaziantep Nizip Atatürk Mahallesi̇
304 Gaziantep Nizip Kibris Mahallesi̇
305 Gaziantep Nizip Nahirtepe Mahallesi̇
306 Gaziantep Nizip Yeşi̇levler Mahallesi̇
307 Gaziantep Nizip Mi̇mar Si̇nan Mahallesi̇
308 Gaziantep Nurdağı Aslanli Mahallesi̇
309 Gaziantep Nurdağı Gedi̇kli̇ Mahallesi̇
310 Gaziantep Nurdağı Esenyurt Mahallesi̇
311 Gaziantep Oğuzeli Taşçanak Mahallesi̇
312 Gaziantep Oğuzeli Çavuşbaşi Mahallesi̇
313 Gaziantep Oğuzeli Bulduk Mahallesi̇
314 Gaziantep Oğuzeli Kurtuluş Mahallesi̇
315 Gaziantep Oğuzeli Devehüyüğü Mahallesi̇
316 Gaziantep Oğuzeli Güllük Mahallesi̇
317 Gaziantep Oğuzeli Beşdeli̇ Mahallesi̇
318 Gaziantep Oğuzeli Aşaği Güneyse Mahallesi̇
319 Gaziantep Oğuzeli Oğuzlar Mahallesi̇
320 Gaziantep Oğuzeli Şih Küçükkaracavi̇ran Mahallesi̇
321 Gaziantep Oğuzeli Subaşi Mahallesi̇
322 Gaziantep Şahinbey Karatarla Mahallesi̇
323 Gaziantep Şahinbey Eyüpoğlu Mahallesi̇
324 Gaziantep Şahinbey Alaybey Mahallesi̇
325 Gaziantep Şahinbey Savcili Mahallesi̇
326 Gaziantep Şahinbey Aydinbaba Mahallesi̇
327 Gaziantep Şahinbey Bey Mahallesi̇
328 Gaziantep Şahinbey Kozanli Mahallesi̇
329 Gaziantep Şahinbey Karagöz Mahallesi̇
330 Gaziantep Şahinbey Tişlaki̇ Mahallesi̇
331 Gaziantep Şahinbey Suyabatmaz Mahallesi̇
332 Gaziantep Şahinbey Kilinçoğlu Mahallesi̇
333 Gaziantep Şahinbey Şekeroğlu Mahallesi̇
334 Gaziantep Şahinbey Sultan Seli̇m Mahallesi̇
335 Gaziantep Şahinbey Bostanci Mahallesi̇
336 Gaziantep Şahinbey Şahveli̇ Mahallesi̇
337 Gaziantep Şahinbey Seferpaşa Mahallesi̇
338 Gaziantep Şahinbey Eti̇ler Mahallesi̇
339 Gaziantep Şahinbey Akyol Mahallesi̇
340 Gaziantep Şahinbey Cabi̇ Mahallesi̇
341 Gaziantep Şahinbey Sakarya Mahallesi̇
342 Gaziantep Şahinbey Cemal Gürsel Mahallesi̇
343 Gaziantep Şahinbey Ünaldi Mahallesi̇
344 Gaziantep Şahinbey Saçakli Mahallesi̇
345 Gaziantep Şahinbey Türktepe Mahallesi̇
346 Gaziantep Şahinbey Kozluca Mahallesi̇
347 Gaziantep Şahinbey Şenyurt Mahallesi̇
348 Gaziantep Şahinbey Hoşgör Mahallesi̇
349 Gaziantep Şahinbey Kanalici Mahallesi̇
350 Gaziantep Şahinbey Teksti̇lkent Mahallesi̇
351 Gaziantep Şahinbey Yavuzlar Mahallesi̇
352 Gaziantep Şahinbey Kepenek Mahallesi̇
353 Gaziantep Şahinbey İnönü Mahallesi̇
354 Gaziantep Şahinbey Beki̇rbey Mahallesi̇
355 Gaziantep Şahinbey Ali̇baba Mahallesi̇
356 Gaziantep Şahinbey Bozoklar Mahallesi̇
357 Gaziantep Şahinbey Yukaribayir Mahallesi̇
358 Gaziantep Şahinbey Boyaci Mahallesi̇
359 Gaziantep Şahinbey Turan Emeksi̇z Mahallesi̇
360 Gaziantep Şahinbey Bariş Mahallesi̇
361 Gaziantep Şahinbey Üçoklar Mahallesi̇
362 Gaziantep Şahinbey Karayilan Mahallesi̇
363 Gaziantep Şahinbey Dumlupinar Mahallesi̇
364 Gaziantep Şahinbey Kibris Mahallesi̇
365 Gaziantep Şahinbey Gümüşteki̇n Mahallesi̇
366 Gaziantep Şahinbey Alleben Mahallesi̇
367 Gaziantep Şahinbey Yazicik Mahallesi̇
368 Gaziantep Şahinbey Düztepe Mahallesi̇
369 Gaziantep Şahinbey Kahveli̇pinar Mahallesi̇
370 Gaziantep Şahinbey Cumhuri̇yet Mahallesi̇
371 Gaziantep Şahinbey Esentepe Mahallesi̇
372 Gaziantep Şahinbey Nuri̇pazarbaşi Mahallesi̇
373 Gaziantep Şahinbey Beydi̇lli̇ Mahallesi̇
374 Gaziantep Şahinbey Çamlica Mahallesi̇
375 Gaziantep Şahinbey Türkmenler Mahallesi̇
376 Gaziantep Şahinbey Kurbanbaba Mahallesi̇
377 Gaziantep Şahinbey Töreli̇ Mahallesi̇
378 Gaziantep Şahinbey Akdere Mahallesi̇
379 Gaziantep Şahinbey Cengi̇z Topel Mahallesi̇
380 Gaziantep Şahinbey Konak Mahallesi̇
381 Gaziantep Şahinbey Güzelvadi̇ Mahallesi̇
382 Gaziantep Şahinbey Peri̇li̇kaya Mahallesi̇
383 Gaziantep Şahinbey Yeşi̇lpinar Mahallesi̇
384 Gaziantep Şahinbey 25 Aralik Mahallesi̇
385 Gaziantep Şahinbey Vatan Mahallesi̇
386 Gaziantep Şahinbey Yeşi̇lkent Mahallesi̇
387 Gaziantep Şahinbey Beybahçe Mahallesi̇
388 Gaziantep Şahinbey Beyazlar Mahallesi̇
389 Gaziantep Şahinbey Yamaçtepe Mahallesi̇
390 Gaziantep Şahinbey Burç Karakuyu Mahallesi̇
391 Gaziantep Şahinbey Ulaş Mahallesi̇
392 Gaziantep Şahinbey Kavaklik Mahallesi̇
393 Gaziantep Şahinbey Küçükkizilhi̇sar Mahallesi̇
394 Gaziantep Şahinbey Onur Mahallesi̇
395 Gaziantep Şahinbey İsti̇klal Mahallesi̇
396 Gaziantep Şahinbey Malazgi̇rt Mahallesi̇
397 Gaziantep Şahinbey Deni̇z Mahallesi̇
398 Gaziantep Şahinbey Bi̇nevler Mahallesi̇
399 Gaziantep Şahinbey Bahçeli̇evler Mahallesi̇
400 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Sb Mahallesi̇
401 Gaziantep Şehitkamil Başpinar(Organi̇ze)osb Mahallesi̇
402 Gaziantep Şehitkamil Nesi̇mi̇ Mahallesi̇
403 Gaziantep Şehitkamil Yaprak Mahallesi̇
404 Gaziantep Şehitkamil Çakmak Mahallesi̇
405 Gaziantep Şehitkamil İnci̇li̇kaya Mahallesi̇
406 Gaziantep Şehitkamil Çağlayan Mahallesi̇
407 Gaziantep Şehitkamil Eydi̇baba Mahallesi̇
408 Gaziantep Şehitkamil Humaniz Mahallesi̇
409 Gaziantep Şehitkamil Göztepe Mahallesi̇
410 Gaziantep Şehitkamil Sacir Mahallesi̇
411 Gaziantep Şehitkamil Dülükbaba Mahallesi̇
412 Gaziantep Şehitkamil Çiksorut Mahallesi̇
413 Gaziantep Şehitkamil Karaoğlan Mahallesi̇
414 Gaziantep Şehitkamil Karşiyaka Mahallesi̇
415 Gaziantep Şehitkamil Hürri̇yet Mahallesi̇
416 Gaziantep Şehitkamil Mi̇thatpaşa Mahallesi̇
417 Gaziantep Şehitkamil Si̇nan Osb Mahallesi̇
418 Gaziantep Şehitkamil Hasircioğlu Mahallesi̇
419 Gaziantep Şehitkamil Taşlica Mahallesi̇
420 Gaziantep Şehitkamil Münüfpaşa Mahallesi̇
421 Gaziantep Şehitkamil Yunus Emre Mahallesi̇
422 Gaziantep Şehitkamil Sam Mahallesi̇
423 Gaziantep Şehitkamil Gi̇rne Mahallesi̇
424 Gaziantep Şehitkamil Nurtepe Mahallesi̇
425 Giresun Keşap Geçi̇t Köyü, Tamgeri̇ş Mevki̇i̇
426 Gümüşhane Gümüşhane Merkez Yağlidere Köyü, Bulut Mevki̇i̇
427 Hatay Altınözü Boynuyoğun Mahallesi̇
428 Hatay Altınözü Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇
429 Hatay Altınözü Tokaçli Mahallesi̇
430 Hatay Altınözü Fati̇kli̇ Mahallesi̇
431 Hatay Altınözü Sarilar Mahallesi̇
432 Hatay Altınözü Hacipaşa Mahallesi̇
433 Hatay Altınözü Türkmenmezraasi Mahallesi̇
434 Hatay Altınözü Yeni̇hi̇sar Mahallesi̇
435 Hatay Altınözü Saribük Mahallesi̇
436 Hatay Altınözü Si̇vri̇kavak Mahallesi̇
437 Hatay Altınözü Tokdemi̇r Mahallesi̇
438 Hatay Altınözü Kansu Mahallesi̇
439 Hatay Altınözü Avuttepe Mahallesi̇
440 Hatay Antakya Apaydin Mahallesi̇
441 Hatay Antakya Meydan Mahallesi̇
442 Hatay Antakya Narlica Mahallesi̇
443 Hatay Antakya Şeyhali̇ Mahallesi̇
444 Hatay Antakya Orhanli Mahallesi̇
445 Hatay Antakya Kocaabdi̇ Mahallesi̇
446 Hatay Antakya Haci Ömer Alpagot Mahallesi̇
447 Hatay Antakya Barbaros Mahallesi̇
448 Hatay Antakya Habi̇b-i̇ Neccar Mahallesi̇
449 Hatay Antakya Akçaova Mahallesi̇
450 Hatay Antakya Haraparasi Mahallesi̇
451 Hatay Antakya İpli̇k Pazari Mahallesi̇
452 Hatay Antakya Emek Mahallesi̇
453 Hatay Antakya Bi̇ni̇ci̇ler Mahallesi̇
454 Hatay Antakya Şehi̇tler Mahallesi̇
455 Hatay Antakya Akhi̇sar Mahallesi̇
456 Hatay Antakya Aksaray Mahallesi̇
457 Hatay Antakya Melekli̇ Mahallesi̇
458 Hatay Antakya Yeni̇ Cami̇i̇ Mahallesi̇
459 Hatay Antakya Ulucami̇i̇ Mahallesi̇
460 Hatay Antakya Sofular Mahallesi̇
461 Hatay Antakya Aydinlikevler Mahallesi̇
462 Hatay Antakya Dutdi̇bi̇ Mahallesi̇
463 Hatay Antakya Maşuklu Mahallesi̇
464 Hatay Antakya Cumhuri̇yet Mahallesi̇
465 Hatay Antakya Altinçay Mahallesi̇
466 Hatay Antakya Avsuyu Mahallesi̇
467 Hatay Antakya Bozhöyük Mahallesi̇
468 Hatay Antakya Bohşi̇n Mahallesi̇
469 Hatay Belen Cumhuri̇yet Mahallesi̇
470 Hatay Belen Bakras Mahallesi̇
471 Hatay Belen Derebahçe Mahallesi̇
472 Hatay Belen Muhli̇sali̇ Mahallesi̇
473 Hatay İskenderun Muradi̇ye Mahallesi̇
474 Hatay İskenderun Esentepe Mahallesi̇
475 Hatay İskenderun Barbaros Mahallesi̇
476 Hatay İskenderun Cumhuri̇yet Mahallesi̇
477 Hatay İskenderun Dumlupinar Mahallesi̇
478 Hatay Kırıkhan Torun Mahallesi̇
479 Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi̇
480 Hatay Kırıkhan Gündüz Mahallesi̇
481 Hatay Kırıkhan Çi̇loğlanhüyüğü Mahallesi̇
482 Hatay Kırıkhan Gültepe Mahallesi̇
483 Hatay Kırıkhan Yeni̇ Mahallesi̇
484 Hatay Kırıkhan Menderes Mahallesi̇
485 Hatay Kırıkhan Alsancak Mahallesi̇
486 Hatay Kırıkhan Barbaros Mahallesi̇
487 Hatay Kırıkhan Fati̇h Mahallesi̇
488 Hatay Kırıkhan 408 Evler Mahallesi̇
489 Hatay Kırıkhan Muratpaşa Mahallesi̇
490 Hatay Kırıkhan Gazi̇ Mahallesi̇
491 Hatay Kırıkhan Çataltepe Mahallesi̇
492 Hatay Kırıkhan Aydinli Mahallesi̇
493 Hatay Kırıkhan Alparslan Mahallesi̇
494 Hatay Kırıkhan Mahmutlu Mahallesi̇
495 Hatay Kırıkhan Bahçeli̇evler Mahallesi̇
496 Hatay Kırıkhan Güventaşi Mahallesi̇
497 Hatay Kırıkhan Cumhuri̇yet Mahallesi̇
498 Hatay Kumlu Hamam Mahallesi̇
499 Hatay Kumlu Gökçeoğlu Mahallesi̇
500 Hatay Kumlu Cumhuri̇yet Mahallesi̇
501 Hatay Kumlu Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇
502 Hatay Kumlu Akkuyu Mahallesi̇
503 Hatay Kumlu Muharrem Mahallesi̇
504 Hatay Payas Yildirim Beyazit Mahallesi̇
505 Hatay Reyhanlı Cumhuri̇yet Mahallesi̇
506 Hatay Reyhanlı Davutpaşa Mahallesi̇
507 Hatay Reyhanlı Bükülmez Mahallesi̇
508 Hatay Reyhanlı Kurtuluş Mahallesi̇
509 Hatay Reyhanlı Bağlar Mahallesi̇
510 Hatay Reyhanlı Fi̇danlik Mahallesi̇
511 Hatay Reyhanlı Gültepe Mahallesi̇
512 Hatay Reyhanlı Bahçeli̇evler Mahallesi̇
513 Hatay Reyhanlı Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇
514 Hatay Reyhanlı Pinarbaşi Mahallesi̇
515 Hatay Reyhanlı Yeni̇ Mahallesi̇
516 Hatay Reyhanlı Ci̇lvegözü Mahallesi̇
517 Hatay Reyhanlı Mustafa Kemal Mahallesi̇
518 Hatay Reyhanlı Bayir Mahallesi̇
519 Hatay Reyhanlı Esentepe Mahallesi̇
520 Hatay Reyhanlı Uzunkavak Mahallesi̇
521 Hatay Reyhanlı Deği̇rmenkaşi Mahallesi̇
522 Hatay Reyhanlı Yeşi̇lova Mahallesi̇
523 Hatay Reyhanlı Adabucak Mahallesi̇
524 Hatay Reyhanlı Tayfursökmen Mahallesi̇
525 Hatay Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi̇
526 Hatay Reyhanlı Akyayla Mahallesi̇
527 Hatay Reyhanlı Göktepe Mahallesi̇
528 Hatay Reyhanlı Paşahüyük Mahallesi̇
529 Hatay Reyhanlı Ahmetbeyli̇ Mahallesi̇
530 Hatay Reyhanlı Harran Mahallesi̇
531 Hatay Reyhanlı Gazi̇mürseltepesi̇ Mahallesi̇
532 Hatay Reyhanlı Alakuzu Mahallesi̇
533 Hatay Reyhanlı Karasüleymanli Mahallesi̇
534 Hatay Yayladağı Kurtuluş Mahallesi̇
535 Hatay Yayladağı Tutlubahçe Mahallesi̇
536 Iğdır Aralık Emi̇nce Köyü, Ti̇gem Mevki̇i̇
537 Isparta Isparta Merkez Bahçeli̇evler Mahallesi̇
538 Isparta Isparta Merkez Bağlar Mahallesi̇
539 Isparta Isparta Merkez Pi̇ri̇mehmet Mahallesi̇
540 Isparta Keçiborlu Aşaği Mahallesi̇
541 İstanbul Avcılar Deni̇zköşkler Mahallesi̇
542 İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi̇
543 İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi̇
544 İstanbul Bahçelievler Şi̇ri̇nevler Mahallesi̇
545 İstanbul Başakşehir İki̇telli̇ Osb Mahallesi̇
546 İstanbul Başakşehir Zi̇ya Gökalp Mahallesi̇
547 İstanbul Beşiktaş Yildiz Mahallesi̇
548 İstanbul Beylikdüzü Beyli̇kdüzüosb Mahallesi̇
549 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi̇
550 İstanbul Beyoğlu Şehi̇t Muhtar Mahallesi̇
551 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi̇
552 İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi̇
553 İstanbul Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi̇
554 İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi̇
555 İstanbul Beyoğlu Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇
556 İstanbul Beyoğlu Kati̇pmustafa Çelebi̇ Mahallesi̇
557 İstanbul Beyoğlu Bostan Mahallesi̇
558 İstanbul Beyoğlu Asmali Mesci̇t Mahallesi̇
559 İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi̇
560 İstanbul Esenyurt Yeşi̇lkent Mahallesi̇
561 İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi̇
562 İstanbul Esenyurt Pi̇ri̇ Rei̇s Mahallesi̇
563 İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi̇
564 İstanbul Esenyurt Akevler Mahallesi̇
565 İstanbul Esenyurt Sultani̇ye Mahallesi̇
566 İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi̇
567 İstanbul Fatih Mi̇mar Kemaletti̇n Mahallesi̇
568 İstanbul Fatih Mesi̇hpaşa Mahallesi̇
569 İstanbul Fatih Saraç İshak Mahallesi̇
570 İstanbul Fatih Muhsi̇ne Hatun Mahallesi̇
571 İstanbul Fatih Balabanağa Mahallesi̇
572 İstanbul Fatih Mi̇mar Hayretti̇n Mahallesi̇
573 İstanbul Fatih Ni̇şanca Mahallesi̇
574 İstanbul Fatih Kemalpaşa Mahallesi̇
575 İstanbul Fatih Kati̇p Kasim Mahallesi̇
576 İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi̇
577 İstanbul Fatih Molla Gürani̇ Mahallesi̇
578 İstanbul Fatih Molla Hüsrev Mahallesi̇
579 İstanbul Fatih Akşemsetti̇n Mahallesi̇
580 İstanbul Küçükçekmece Beşyol Mahallesi̇
581 İstanbul Küçükçekmece Küçükçekmece İki̇telli̇osb Mahallesi̇
582 İstanbul Küçükçekmece Mehmet Aki̇f Mahallesi̇
583 İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi̇
584 İstanbul Şile Meşruti̇yet Mahallesi̇
585 İstanbul Şişli İnönü Mahallesi̇
586 İstanbul Şişli Ergenekon Mahallesi̇
587 İstanbul Şişli Meci̇di̇yeköy Mahallesi̇
588 İstanbul Şişli Cumhuri̇yet Mahallesi̇
589 İstanbul Tuzla Aydinli-kosb Mahallesi̇
590 İstanbul Ümraniye Dudullu Osb Mahallesi̇
591 İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi̇
592 İstanbul Zeytinburnu Yeni̇doğan Mahallesi̇
593 İstanbul Zeytinburnu Nuri̇paşa Mahallesi̇
594 İstanbul Zeytinburnu Yeşi̇ltepe Mahallesi̇
595 İzmir Bornova Yunus Emre Mahallesi̇
596 İzmir Bornova Işiklar Mahallesi̇
597 İzmir Bornova Zafer Mahallesi̇
598 İzmir Bornova Seri̇ntepe Mahallesi̇
599 İzmir Buca Seyhan Mahallesi̇
600 İzmir Karabağlar Aşik Veysel Mahallesi̇
601 İzmir Konak Tan Mahallesi̇
602 İzmir Konak Fai̇k Paşa Mahallesi̇
603 İzmir Konak Yeni̇ Mahallesi̇
604 İzmir Konak Mi̇rali̇ Mahallesi̇
605 İzmir Konak Ali̇ Rei̇s Mahallesi̇
606 İzmir Konak Eti̇ler Mahallesi̇
607 İzmir Konak Sakarya Mahallesi̇
608 İzmir Konak Altay Mahallesi̇
609 İzmir Konak Bozkurt Mahallesi̇
610 İzmir Konak Pazaryeri̇ Mahallesi̇
611 İzmir Konak Altinordu Mahallesi̇
612 İzmir Konak Uğur Mahallesi̇
613 İzmir Konak Kubi̇lay Mahallesi̇
614 İzmir Konak Süvari̇ Mahallesi̇
615 İzmir Konak Yeşi̇ldere Mahallesi̇
616 İzmir Konak Kocakapi Mahallesi̇
617 İzmir Konak Akarcali Mahallesi̇
618 İzmir Konak Murat Mahallesi̇
619 İzmir Konak Kadi̇fekale Mahallesi̇
620 İzmir Torbalı 19 Mayis Mahallesi̇
621 İzmir Torbalı Karşiyaka Mahallesi̇
622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Si̇vri̇cehüyük Mahallesi̇
623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi̇
624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Turan Mahallesi̇
625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sakarya Mahallesi̇
626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İsa Di̇vanli Mahallesi̇
627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi̇
628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ekmekçi̇ Mahallesi̇
629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Fevzi̇ Paşa Mahallesi̇
630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Durakli Mahallesi̇
631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Di̇vanli Mahallesi̇
632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İsmet Paşa Mahallesi̇
633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kayabaşi Mahallesi̇
634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Senem Ayşe Mahallesi̇
635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dulkadi̇roğlu Mahallesi̇
636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bağlarbaşi Mahallesi̇
637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Gazi̇ Paşa Mahallesi̇
638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yavuz Seli̇m Mahallesi̇
639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Namik Kemal Mahallesi̇
640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Şeyh Adi̇l Mahallesi̇
641 Kahramanmaraş Onikişubat Yusuflar Mahallesi̇
642 Kahramanmaraş Onikişubat Akçakoyunlu Mahallesi̇
643 Kahramanmaraş Onikişubat Dumlupinar Mahallesi̇
644 Kahramanmaraş Onikişubat Şehi̇t Evli̇ya Mahallesi̇
645 Kahramanmaraş Onikişubat Yürükseli̇m Mahallesi̇
646 Kahramanmaraş Onikişubat Mağrali Mahallesi̇
647 Kahramanmaraş Onikişubat Ertuğrul Gazi̇ Mahallesi̇
648 Kahramanmaraş Onikişubat Seri̇ntepe Mahallesi̇
649 Kahramanmaraş Onikişubat Haci Bayram Veli̇ Mahallesi̇
650 Kahramanmaraş Onikişubat Hayrullah Mahallesi̇
651 Kahramanmaraş Onikişubat Barbaros Mahallesi̇
652 Kahramanmaraş Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi̇
653 Kahramanmaraş Onikişubat Mali̇k Ejder Mahallesi̇
654 Karabük Karabük Merkez Kilavuzlar Mahallesi̇
655 Karabük Karabük Merkez 100.yil Mahallesi̇
656 Karabük Karabük Merkez Hürri̇yet Mahallesi̇
657 Karabük Karabük Merkez Bayir Mahallesi̇
658 Karabük Safranbolu Karit Köyü, Karit Mücavi̇r Mevki̇i̇
659 Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü, Karşiyaka Mevki̇i̇
660 Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü, Merkez Mevki̇i̇
661 Karaman Karaman Merkez Organi̇ze Sanayi̇i̇ Bölgesi̇ Mahallesi̇
662 Kastamonu Devrekani Bingildayik Köyü, Oruç Mevki̇i̇
663 Kastamonu Devrekani Tekkekizillar Köyü, Kurmalar Mevki̇i̇
664 Kastamonu Devrekani Bozkoca Köyü, Çakallar Mevki̇i̇
665 Kastamonu Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesi̇
666 Kastamonu Kastamonu Merkez Cebrai̇l Mahallesi̇
667 Kastamonu Kastamonu Merkez İslam Köyü, Sofranlar Mezrasi
668 Kastamonu Kastamonu Merkez Örenci̇k Köyü, İzbeli̇ Mezrasi
669 Kayseri Kocasinan Sahabi̇ye Mahallesi̇
670 Kayseri Kocasinan Hasan Arpa Mahallesi̇
671 Kayseri Kocasinan Argincik Mahallesi̇
672 Kayseri Kocasinan Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇
673 Kayseri Kocasinan Uğurevler Mahallesi̇
674 Kayseri Kocasinan Haci Saki̇ Mahallesi̇
675 Kayseri Kocasinan Yazir Mahallesi̇
676 Kayseri Melikgazi Dani̇şmentgazi̇ Mahallesi̇
677 Kayseri Melikgazi Osmanli Mahallesi̇
678 Kayseri Melikgazi Cumhuri̇yet Mahallesi̇
679 Kayseri Melikgazi Selçuklu Mahallesi̇
680 Kayseri Melikgazi Aydinlikevler Mahallesi̇
681 Kayseri Melikgazi Gülük Mahallesi̇
682 Kayseri Melikgazi Kiliçaslan Mahallesi̇
683 Kırklareli Lüleburgaz Sarimsakli Mahallesi̇
684 Kırşehir Akçakent Yeti̇kli̇ Köyü, Güneşli̇ Mevki̇i̇
685 Kırşehir Kırşehir Merkez Seyrekköy Köyü
686 Kırşehir Mucur Karacali Köyü
687 Kilis Elbeyli Beşi̇ri̇ye Köyü
688 Kilis Elbeyli Yağizköy Köyü, Aynafar Mezrasi
689 Kilis Elbeyli Mercanli Köyü
690 Kilis Elbeyli Yağizköy Köyü, Delhemi̇ Mezrasi
691 Kilis Elbeyli İnönü Mahallesi̇
692 Kilis Elbeyli Taşlibakar Köyü
693 Kilis Elbeyli Yalçin Nane Mahallesi̇
694 Kilis Elbeyli Havuzluçam Köyü
695 Kilis Elbeyli Ağyüz Mahallesi̇
696 Kilis Kilis Merkez Büyükkütah Mahallesi̇
697 Kilis Kilis Merkez Tekye Mahallesi̇
698 Kilis Kilis Merkez Nuretti̇n Mahallesi̇
699 Kilis Kilis Merkez Ketenci̇ler Mahallesi̇
700 Kilis Kilis Merkez Canpolat Paşa Mahallesi̇
701 Kilis Kilis Merkez Tirikli Mahallesi̇
702 Kilis Kilis Merkez Altinüzüm Mahallesi̇
703 Kilis Kilis Merkez Yedi̇ Aralik Mahallesi̇
704 Kilis Kilis Merkez Şihlar Mahallesi̇
705 Kilis Kilis Merkez Deveci̇ler Mahallesi̇
706 Kilis Kilis Merkez İnnapli Kütah Mahallesi̇
707 Kilis Kilis Merkez Şehi̇tler Mahallesi̇
708 Kilis Kilis Merkez İslambey Mahallesi̇
709 Kilis Kilis Merkez Yeni̇ Mahallesi̇
710 Kilis Kilis Merkez Hi̇ndi̇oğlu Mahallesi̇
711 Kilis Kilis Merkez Tabakhane Mahallesi̇
712 Kilis Kilis Merkez Meşetli̇k Mahallesi̇
713 Kilis Kilis Merkez Aslan Mahallesi̇
714 Kilis Kilis Merkez Şih Abdullah Mahallesi̇
715 Kilis Kilis Merkez Cumhuri̇yet Mahallesi̇
716 Kilis Kilis Merkez Yavuz Sultan Seli̇m Mahallesi̇
717 Kilis Kilis Merkez Hakverdi̇ Mahallesi̇
718 Kilis Kilis Merkez Mihali̇ Mahallesi̇
719 Kilis Kilis Merkez Şehi̇t Sakip Mahallesi̇
Fotoğraf, Anadolu Ajansı tarafından sağlanmıştır
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