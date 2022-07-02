Türkiye'de 1169 mahalle yüzde 25'i geçtiği için yabancı ikametine kapatıldı! Yabancı ikametine kapalı olan mahalleler hangileri?

Mültecilerin plansız yerleşmeleri sonucunda yüzde 25'i geçen mahallelere artık yabancı kaydı ikametine izin verilmeyecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yabancıların gettolaşmaya başladıklarının tespit edildiğini ifade ederek, "Düzenleme kapsamında, yabancı nüfusun toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği mahallelere yeni yabancı kaydı ikametine izin verilmeyecek." dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi.

1169 MAHALLEDE YABANCI İKAMETİ YÜZDE 25'İ GEÇTİ

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul-53, Ankara-23, İzmir-26, Adana-75, Gaziantep-161, Hatay-108, Şanlıurfa-169, Kahramanmaraş-31, Kilis-82, Mardin-58, Mersin-62 mahalleyle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeyecek iller arasında yer alıyor.

VİZE NOKTALARINDA PARMAK İZİ ALINACAK

Ülke ismi vermeden, Türkiye’ye girdiğinde kimliğini ve pasaportunu yok ederek burada kalanların da tespit edildiğinin altını çizen İsmail Çataklı, bunların kimlik ve milliyetlerinin de tespitinin mümkün olmadığını vurguladı. Bunu engellemek için yeni bir önlem aldıklarını dile getiren Çataklı, vize noktalarında parmak izi alınacağını, böylece kimlik bilgisi imha olan kişilerin kimliklerinin de kolayca tespit edilebileceğini söyledi.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE 1169 MAHALLE İKAMETE KAPATILACAK

Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle yaklaşık bin 200 mahalle ikamete kapatılacak.

YABANCI İKAMETİNE KAPATILAN MAHALLELER HANGİLERİ?

İşte o iller ve mahalleler...

1 Adana Ceyhan Bota Mahallesi̇

2 Adana Çukurova Memi̇şli̇ Mahallesi̇

3 Adana Çukurova Fadil Mahallesi̇

4 Adana Çukurova Bozcalar Mahallesi̇

5 Adana Çukurova Örcün Mahallesi̇

6 Adana Çukurova Küçükçinar Mahallesi̇

7 Adana Karataş Tabaklar Mahallesi̇

8 Adana Karataş Çavuşlu Mahallesi̇

9 Adana Karataş Karagöçer Mahallesi̇

10 Adana Karataş Ataköy Mahallesi̇

11 Adana Karataş Bebeli̇ Mahallesi̇

12 Adana Karataş Kapi Mahallesi̇

13 Adana Karataş Yeni̇ Mahallesi̇

14 Adana Karataş Bahçe Mahallesi̇

15 Adana Kozan Akarca Mahallesi̇

16 Adana Sarıçam İsti̇klal Mahallesi̇

17 Adana Sarıçam Balcali Mahallesi̇

18 Adana Seyhan Çaputçu Mahallesi̇

19 Adana Seyhan Yeşi̇lyuva Mahallesi̇

20 Adana Seyhan Beşocak Mahallesi̇

21 Adana Seyhan Kocavezi̇r Mahallesi̇

22 Adana Seyhan Tepebağ Mahallesi̇

23 Adana Seyhan Mi̇rzaçelebi̇ Mahallesi̇

24 Adana Seyhan Kuruköprü Mahallesi̇

25 Adana Seyhan Ulucami̇i̇ Mahallesi̇

26 Adana Seyhan Ali̇dede Mahallesi̇

27 Adana Seyhan Karasoku Mahallesi̇

28 Adana Seyhan Gülpinar Mahallesi̇

29 Adana Seyhan Hanedan Mahallesi̇

30 Adana Seyhan Mestanzade Mahallesi̇

31 Adana Seyhan Hürri̇yet Mahallesi̇

32 Adana Seyhan Sariyakup Mahallesi̇

33 Adana Seyhan Meydan Mahallesi̇

34 Adana Seyhan Şehi̇tduran Mahallesi̇

35 Adana Seyhan Kayalibağ Mahallesi̇

36 Adana Seyhan Dumlupinar Mahallesi̇

37 Adana Seyhan Türkocaği Mahallesi̇

38 Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi̇

39 Adana Seyhan Yeni̇bey Mahallesi̇

40 Adana Seyhan Dörtağaç Mahallesi̇

41 Adana Seyhan Kayişli Mahallesi̇

42 Adana Seyhan Hurmali Mahallesi̇

43 Adana Seyhan İsti̇klal Mahallesi̇

44 Adana Seyhan Onur Mahallesi̇

45 Adana Seyhan Deni̇zli̇ Mahallesi̇

46 Adana Yumurtalık Hamzali Mahallesi̇

47 Adana Yumurtalık Kirmizidam Mahallesi̇

48 Adana Yumurtalık Kuzupinari Mahallesi̇

49 Adana Yüreğir Yeşi̇l Bağlar Mahallesi̇

50 Adana Yüreğir Doğankent Cumhuri̇yet Mahallesi̇

51 Adana Yüreğir Bahçeli̇evler Mahallesi̇

52 Adana Yüreğir Gazi̇paşa Mahallesi̇

53 Adana Yüreğir Düzce Mahallesi̇

54 Adana Yüreğir Solakli Cumhuri̇yet Mahallesi̇

55 Adana Yüreğir Başak Mahallesi̇

56 Adana Yüreğir Yunus Emre Mahallesi̇

57 Adana Yüreğir Köprügözü Mahallesi̇

58 Adana Yüreğir Dede Korkut Mahallesi̇

59 Adana Yüreğir Yunusoğlu Hürri̇yet Mahallesi̇

60 Adana Yüreğir Pekmezli̇ Mahallesi̇

61 Adana Yüreğir Aydincik Mahallesi̇

62 Adana Yüreğir Gökçeli̇ Mahallesi̇

63 Adana Yüreğir Kadiköy Mahallesi̇

64 Adana Yüreğir Yerdelen Mahallesi̇

65 Adana Yüreğir Yalnizca Mahallesi̇

66 Adana Yüreğir Çağirkanli Mahallesi̇

67 Adana Yüreğir Sazak Mahallesi̇

68 Adana Yüreğir Ki̇remi̇thane Mahallesi̇

69 Adana Yüreğir 19 Mayis Mahallesi̇

70 Adana Yüreğir Si̇nanpaşa Mahallesi̇

71 Adana Yüreğir Koza Mahallesi̇

72 Adana Yüreğir Anadolu Mahallesi̇

73 Adana Yüreğir Sariçam Mahallesi̇

74 Adana Yüreğir Doğankent Kişla Mahallesi̇

75 Adana Yüreğir Cumhuri̇yet Mahallesi̇

76 Adıyaman Adıyaman Merkez Akpinar Köyü, Maloğlu Mezrasi

77 Adıyaman Adıyaman Merkez Akdere Köyü, Akincilar (çerçi̇yan) Mezrasi

78 Adıyaman Adıyaman Merkez Ulucami̇ Mahallesi̇

79 Adıyaman Adıyaman Merkez Kapcami̇ Mahallesi̇

80 Adıyaman Adıyaman Merkez Gözebaşi Köyü, Madun Mezrasi

81 Adıyaman Adıyaman Merkez Kayali Köyü

82 Adıyaman Adıyaman Merkez Mara Mahallesi̇

83 Adıyaman Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi̇

84 Adıyaman Adıyaman Merkez Bebek Köyü, Mazlik Mezrasi

85 Adıyaman Adıyaman Merkez Lokman Köyü

86 Adıyaman Adıyaman Merkez Siratut Mahallesi̇

87 Adıyaman Adıyaman Merkez Eski̇hüsnümansur Köyü

88 Adıyaman Besni Dumlupinar Mahallesi̇

89 Adıyaman Besni Ci̇ri̇t Meydani Mahallesi̇

90 Adıyaman Besni Yeni̇ Besni̇ Mahallesi̇

91 Adıyaman Çelikhan Aksu Köyü, Deveboynu Mezrasi

92 Adıyaman Kahta Turanli Köyü, Büyütme Mevki̇i̇

93 Adıyaman Kahta Çaybaşi Köyü, Dumanli Mezrasi

94 Adıyaman Samsat Uzuntepe Köyü, Ağaköy Mezrasi

95 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Cumhuri̇yet Mahallesi̇

96 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahi̇sar Osb Mahallesi̇

97 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Erenler Mahallesi̇

98 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Zafer Mahallesi̇

99 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yunus Emre Mahallesi̇

100 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Meci̇di̇ye Mahallesi̇

101 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Marulcu Mahallesi̇

102 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Dai̇recep Mahallesi̇

103 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Fakipaşa Mahallesi̇

104 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Burhani̇ye Köyü

105 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Saadet Köyü

106 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yarenler Mahallesi̇

107 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Sümer Mahallesi̇

108 Afyonkarahisar Dinar Yüksel Köyü, Sağbaşli Mevki̇i̇

109 Afyonkarahisar Dinar Cami̇kebi̇r Mahallesi̇

110 Afyonkarahisar Dinar Yüksel Köyü, Akkanatli Mevki̇i̇

111 Afyonkarahisar Dinar Çakici Köyü

112 Afyonkarahisar Dinar Toptepe Mahallesi̇

113 Afyonkarahisar Dinar Üçlerce Mahallesi̇

114 Afyonkarahisar Emirdağ Tepeköy Köyü

115 Ağrı Patnos Yüncüler Köyü

116 Aksaray Aksaray Merkez Zi̇nci̇rli̇ Mahallesi̇

117 Aksaray Aksaray Merkez Mi̇nareci̇k Mahallesi̇

118 Aksaray Aksaray Merkez Dere Mahallesi̇

119 Aksaray Aksaray Merkez Hami̇di̇ye Mahallesi̇

120 Aksaray Aksaray Merkez Sofular Mahallesi̇

121 Aksaray Aksaray Merkez Hacihasanli Mahallesi̇

122 Aksaray Aksaray Merkez Muhsi̇n Çelebi̇ Mahallesi̇

123 Aksaray Aksaray Merkez Taşpinar Beldesi̇, Erenler Osb Mahallesi̇

124 Aksaray Eskil Başaran Köyü, Butaci Yaylasi Yayla Evleri̇

125 Aksaray Eskil Güneşli̇ Köyü, Karaburun Yaylasi Yayla Evleri̇

126 Aksaray Ortaköy / Aksaray Oğuzlar Köyü, Oğuzlar 2 Mevki̇i̇

127 Amasya Amasya Merkez Yüzevler Mahallesi̇

128 Ankara Altındağ Önder Mahallesi̇

129 Ankara Altındağ Ulubey Mahallesi̇

130 Ankara Altındağ Solfasol Mahallesi̇

131 Ankara Altındağ Atifbey Mahallesi̇

132 Ankara Altındağ Haci Bayram Mahallesi̇

133 Ankara Beypazarı Beytepe Mahallesi̇

134 Ankara Beypazarı Rüstempaşa Mahallesi̇

135 Ankara Beypazarı Zafer Mahallesi̇

136 Ankara Beypazarı İsti̇klal Mahallesi̇

137 Ankara Beypazarı Cumhuri̇yet Mahallesi̇

138 Ankara Çankaya Devlet Mahallesi̇

139 Ankara Çankaya Cumhuri̇yet Mahallesi̇

140 Ankara Keçiören Yeşi̇löz Mahallesi̇

141 Ankara Mamak Bostancik Mahallesi̇

142 Ankara Mamak Köstence Mahallesi̇

143 Ankara Mamak Demi̇rli̇bahçe Mahallesi̇

144 Ankara Mamak Şafaktepe Mahallesi̇

145 Ankara Polatlı Esentepe Mahallesi̇

146 Ankara Polatlı Gülveren Mahallesi̇

147 Ankara Polatlı Yeni̇ Mahallesi̇

148 Ankara Sincan Maliköy Başkent Osb Mahallesi̇

149 Ankara Yenimahalle Anadolu Mahallesi̇

150 Ankara Yenimahalle İvedi̇kköy Mahallesi̇

151 Ankara Yenimahalle Karşiyaka Mahallesi̇

152 Antalya Alanya Kargicak Mahallesi̇

153 Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi̇

154 Antalya Alanya Kestel Mahallesi̇

155 Antalya Alanya Avsallar Mahallesi̇

156 Antalya Döşemealtı Aosb2kisim Mahallesi̇

157 Antalya Döşemealtı Aosb3kisim Mahallesi̇

158 Antalya Konyaaltı Li̇man Mahallesi̇

159 Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi̇

160 Antalya Konyaaltı Sarisu Mahallesi̇

161 Antalya Muratpaşa Topçular Mahallesi̇

162 Bartın Bartın Merkez Orta Mahallesi̇

163 Bartın Bartın Merkez Karasu Köyü, İnkum İskele Mevki̇i̇

164 Bartın Bartın Merkez Güzelcehi̇sar Köyü, İnkum Yeni̇ Mahallesi̇

165 Batman Beşiri Uğurca Köyü

166 Batman Beşiri Üçkuyular Köyü

167 Bayburt Bayburt Merkez Yolalti Köyü, Yolalti Osb Mevki̇i̇

168 Bilecik Bilecik Merkez Başköy Köyü, Mücavi̇r Dişi Mevki̇i̇

169 Bilecik Bilecik Merkez Hürri̇yet 2.osb Mahallesi̇

170 Bilecik Bilecik Merkez İsti̇klal Mahallesi̇

171 Bilecik Söğüt Çalti Köyü, Şen Mevki̇i̇

172 Bingöl Genç Yeni̇yazi Köyü, Firat Mezrasi

173 Bolu Bolu Merkez Fasil Köyü, Uran Mevki̇i̇

174 Bolu Bolu Merkez Peli̇tci̇k Köyü, Şabanlar Mevki̇i̇

175 Bolu Bolu Merkez Büyükcami̇ Mahallesi̇

176 Bolu Dörtdivan Doğancilar Köyü, Gerede Yolu Mevki̇i̇

177 Bolu Gerede Yakakaya Köyü, Yunuslar Mevki̇i̇

178 Bolu Gerede Orta Mahallesi̇

179 Bolu Gerede Bahçedere Köyü, Merkez Mevki̇i̇

180 Bolu Mengen Kuzgöl Köyü, Yildiz Mevki̇i̇

181 Bolu Mengen Teberi̇kler Köyü, Yonsaklar Mevki̇i̇

182 Bolu Mudurnu Sürmeli̇ Köyü, Çayiralti Mevki̇i̇

183 Burdur Bucak Çamlicaosb Mahallesi̇

184 Burdur Burdur Merkez Kuyu Mahallesi̇

185 Burdur Burdur Merkez Karaseni̇r Mahallesi̇

186 Burdur Burdur Merkez Deği̇rmenler Mahallesi̇

187 Burdur Burdur Merkez İnönü Mahallesi̇

188 Burdur Burdur Merkez Konak Mahallesi̇

189 Burdur Burdur Merkez Pazar Mahallesi̇

190 Burdur Burdur Merkez Çeşmedami Mahallesi̇

191 Burdur Çeltikçi Çebi̇ş Köyü, Ortayol Mevki̇i̇

192 Burdur Gölhisar Sorkun Köyü

193 Bursa Karacabey Fevzi̇paşa Mahallesi̇

194 Bursa Nilüfer Fethi̇yeosb Mahallesi̇

195 Bursa Osmangazi Demi̇rtaş Dumlupinarosb Mahallesi̇

196 Bursa Osmangazi Seli̇mi̇ye Mahallesi̇

197 Bursa Osmangazi Hocahasan Mahallesi̇

198 Bursa Osmangazi Çirpan Mahallesi̇

199 Bursa Osmangazi İnti̇zam Mahallesi̇

200 Bursa Osmangazi Altiparmak Mahallesi̇

201 Bursa Osmangazi Alacamesci̇t Mahallesi̇

202 Bursa Osmangazi Ahmetpaşa Mahallesi̇

203 Bursa Osmangazi Ki̇remi̇tçi̇ Mahallesi̇

204 Bursa Osmangazi Santral Garaj Mahallesi̇

205 Bursa Osmangazi Doğanbey Mahallesi̇

206 Bursa Osmangazi Şehabetti̇npaşa Mahallesi̇

207 Bursa Osmangazi Kuruçeşme Mahallesi̇

208 Bursa Yenişehir / Bursa Hidirbali̇ Mahallesi̇

209 Bursa Yıldırım Anadolu Mahallesi̇

210 Bursa Yıldırım Duaçinari Mahallesi̇

211 Bursa Yıldırım Beyazit Mahallesi̇

212 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale Adatepe Köyü, Pinaralti Mevki̇i̇

213 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale Paşaköy Köyü, Paşaköy Alti Mevki̇i̇

214 Çanakkale Bayramiç Beki̇rler Köyü

215 Çanakkale Biga Ağaköy Köyü, Ağaköy (Mücavi̇r) Mevki̇i̇

216 Çanakkale Çanakkale Merkez Işiklar Köyü, Testi̇ci̇kiri Mevki̇i̇

217 Çanakkale Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mahallesi̇

218 Çanakkale Gelibolu Kavakköy Beldesi̇, Cumhuri̇yet Mahallesi̇

219 Çanakkale Gelibolu Burhanli Köyü, Doğa Mevki̇i̇

220 Çanakkale Gelibolu Adi̇lhan Köyü, Bostanlik Mevki̇i̇

221 Çanakkale Gökçeada Şi̇ri̇nköy Köyü

222 Çankırı Çankırı Merkez İnci̇li̇ Çeşme Mahallesi̇

223 Çankırı Çankırı Merkez Ayan Köyü, Merkez Mevki̇i̇

224 Çankırı Çankırı Merkez Tabakhane Mahallesi̇

225 Çankırı Çerkeş Örenköy Köyü, Dere Yayla Yayla Evleri̇

226 Çankırı Çerkeş Yeşi̇löz Köyü, Yeşi̇lova Mevki̇i̇

227 Çankırı Ilgaz Ödemi̇ş Köyü, Saray Mevki̇i̇

228 Çankırı Korgun Büyükosb Mahallesi̇

229 Çankırı Kurşunlu Sarialan Köyü, Pinarcik Mevki̇i̇

230 Çankırı Şabanözü Martköy Köyü, Çadir Mevki̇i̇

231 Çorum Çorum Merkez Kadikiri Köyü, Kadikiri Mücavi̇r Mevki̇i̇

232 Çorum Çorum Merkez Sarimbey Köyü, Sarimbey Mücavi̇r Mevki̇i̇

233 Çorum Çorum Merkez Karapinar Köyü, Karapinar Mücavi̇r Mevki̇i̇

234 Çorum Çorum Merkez Eski̇eki̇n Köyü, Harmantarla Mevki̇i̇

235 Çorum Çorum Merkez Çomarbaşi Köyü, Riçvanlar Mevki̇i̇

236 Çorum Çorum Merkez Hamdi̇köy Köyü, Aşaği Mevki̇i̇

237 Çorum Çorum Merkez Çepni̇ Mahallesi̇

238 Denizli Merkezefendi Zafer Mahallesi̇

239 Diyarbakır Bismil Karacik Mahallesi̇

240 Diyarbakır Bismil Karapinar Mahallesi̇

241 Diyarbakır Silvan Çobantepe Mahallesi̇

242 Düzce Düzce Merkez Orhangazi̇ Mahallesi̇

243 Düzce Düzce Merkez Burhani̇ye Mahallesi̇

244 Elazığ Baskil Karakaş Köyü, Yukari Atlilar Mezrasi

245 Elazığ Elazığ Merkez Öksüzuşaği Köyü, Ali̇ Çavuş Mezrasi

246 Elazığ Elazığ Merkez Sanayi̇ Mahallesi̇

247 Elazığ Elazığ Merkez Çarşi Mahallesi̇

248 Elazığ Elazığ Merkez Sütlüce Köyü

249 Elazığ Elazığ Merkez Sütlüce Köyü, Sütlüce Mevki̇i̇

250 Elazığ Elazığ Merkez Alaca Köyü, Alaca(Merkez) Mevki̇i̇

251 Elazığ Elazığ Merkez Ballica Köyü, Ballica Mevki̇i̇

252 Elazığ Keban Bademli̇ Köyü, Si̇no Mezrasi Mezrasi

253 Elazığ Keban Altiyaka Köyü, Dede Mezrasi

254 Elazığ Sivrice Bekçi̇tepe Köyü, Doğanlar Mezrasi

255 Erzincan Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesi̇

256 Erzincan İliç Ağildere Köyü, Apuşta Mezrasi

257 Erzincan Kemah Gölkaynak Köyü, Gi̇ndi̇ra Mevki̇i̇

258 Erzincan Tercan Konarli Köyü

259 Erzincan Tercan Çalkişla Köyü

260 Eskişehir Odunpazarı 75. Yil Osb Mahallesi̇

261 Eskişehir Odunpazarı Huzur Mahallesi̇

262 Eskişehir Tepebaşı Muttali̇p Orta Mahallesi̇

263 Gaziantep Araban Dumlupinar Mahallesi̇

264 Gaziantep Araban Mehmet Gökçek Mahallesi̇

265 Gaziantep İslahiye Örtülü Mahallesi̇

266 Gaziantep İslahiye Hürri̇yet Mahallesi̇

267 Gaziantep İslahiye Cevdetpaşa Mahallesi̇

268 Gaziantep İslahiye Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇

269 Gaziantep İslahiye Pinarbaşi Mahallesi̇

270 Gaziantep İslahiye Deği̇rmenci̇k Mahallesi̇

271 Gaziantep İslahiye Erenler Mahallesi̇

272 Gaziantep İslahiye Aydinlik Mahallesi̇

273 Gaziantep İslahiye Beyler Mahallesi̇

274 Gaziantep İslahiye Dervi̇şpaşa Mahallesi̇

275 Gaziantep İslahiye Atatürk Mahallesi̇

276 Gaziantep İslahiye Kirikçali Mahallesi̇

277 Gaziantep İslahiye Yeni̇ Mahallesi̇

278 Gaziantep İslahiye Haci̇ Ali̇ Öztürk Mahallesi̇

279 Gaziantep Karkamış Gürçay Mahallesi̇

280 Gaziantep Karkamış Beşkiliç Mahallesi̇

281 Gaziantep Karkamış Lojmanlar Mahallesi̇

282 Gaziantep Karkamış Kepi̇rler Mahallesi̇

283 Gaziantep Karkamış Balaban Mahallesi̇

284 Gaziantep Karkamış Erenyolu Mahallesi̇

285 Gaziantep Karkamış Akçaköy Mahallesi̇

286 Gaziantep Karkamış Yarimca Mahallesi̇

287 Gaziantep Nizip Belkis (Merkez) Mahallesi̇

288 Gaziantep Nizip Cumhuri̇yet Mahallesi̇

289 Gaziantep Nizip Şihlar Mahallesi̇

290 Gaziantep Nizip Saha Mahallesi̇

291 Gaziantep Nizip Tahtani̇ Mahallesi̇

292 Gaziantep Nizip Şahi̇nbey Mahallesi̇

293 Gaziantep Nizip İstasyon Mahallesi̇

294 Gaziantep Nizip Fevzi̇ Paşa Mahallesi̇

295 Gaziantep Nizip Hafizpaşa Mahallesi̇

296 Gaziantep Nizip Pazar Cami̇i̇ Mahallesi̇

297 Gaziantep Nizip Zeyti̇nli̇k Mahallesi̇

298 Gaziantep Nizip Fevkani̇ Mahallesi̇

299 Gaziantep Nizip İsti̇klal Mahallesi̇

300 Gaziantep Nizip Namik Kemal Mahallesi̇

301 Gaziantep Nizip Belkis Mahallesi̇

302 Gaziantep Nizip Turnali Mahallesi̇

303 Gaziantep Nizip Atatürk Mahallesi̇

304 Gaziantep Nizip Kibris Mahallesi̇

305 Gaziantep Nizip Nahirtepe Mahallesi̇

306 Gaziantep Nizip Yeşi̇levler Mahallesi̇

307 Gaziantep Nizip Mi̇mar Si̇nan Mahallesi̇

308 Gaziantep Nurdağı Aslanli Mahallesi̇

309 Gaziantep Nurdağı Gedi̇kli̇ Mahallesi̇

310 Gaziantep Nurdağı Esenyurt Mahallesi̇

311 Gaziantep Oğuzeli Taşçanak Mahallesi̇

312 Gaziantep Oğuzeli Çavuşbaşi Mahallesi̇

313 Gaziantep Oğuzeli Bulduk Mahallesi̇

314 Gaziantep Oğuzeli Kurtuluş Mahallesi̇

315 Gaziantep Oğuzeli Devehüyüğü Mahallesi̇

316 Gaziantep Oğuzeli Güllük Mahallesi̇

317 Gaziantep Oğuzeli Beşdeli̇ Mahallesi̇

318 Gaziantep Oğuzeli Aşaği Güneyse Mahallesi̇

319 Gaziantep Oğuzeli Oğuzlar Mahallesi̇

320 Gaziantep Oğuzeli Şih Küçükkaracavi̇ran Mahallesi̇

321 Gaziantep Oğuzeli Subaşi Mahallesi̇

322 Gaziantep Şahinbey Karatarla Mahallesi̇

323 Gaziantep Şahinbey Eyüpoğlu Mahallesi̇

324 Gaziantep Şahinbey Alaybey Mahallesi̇

325 Gaziantep Şahinbey Savcili Mahallesi̇

326 Gaziantep Şahinbey Aydinbaba Mahallesi̇

327 Gaziantep Şahinbey Bey Mahallesi̇

328 Gaziantep Şahinbey Kozanli Mahallesi̇

329 Gaziantep Şahinbey Karagöz Mahallesi̇

330 Gaziantep Şahinbey Tişlaki̇ Mahallesi̇

331 Gaziantep Şahinbey Suyabatmaz Mahallesi̇

332 Gaziantep Şahinbey Kilinçoğlu Mahallesi̇

333 Gaziantep Şahinbey Şekeroğlu Mahallesi̇

334 Gaziantep Şahinbey Sultan Seli̇m Mahallesi̇

335 Gaziantep Şahinbey Bostanci Mahallesi̇

336 Gaziantep Şahinbey Şahveli̇ Mahallesi̇

337 Gaziantep Şahinbey Seferpaşa Mahallesi̇

338 Gaziantep Şahinbey Eti̇ler Mahallesi̇

339 Gaziantep Şahinbey Akyol Mahallesi̇

340 Gaziantep Şahinbey Cabi̇ Mahallesi̇

341 Gaziantep Şahinbey Sakarya Mahallesi̇

342 Gaziantep Şahinbey Cemal Gürsel Mahallesi̇

343 Gaziantep Şahinbey Ünaldi Mahallesi̇

344 Gaziantep Şahinbey Saçakli Mahallesi̇

345 Gaziantep Şahinbey Türktepe Mahallesi̇

346 Gaziantep Şahinbey Kozluca Mahallesi̇

347 Gaziantep Şahinbey Şenyurt Mahallesi̇

348 Gaziantep Şahinbey Hoşgör Mahallesi̇

349 Gaziantep Şahinbey Kanalici Mahallesi̇

350 Gaziantep Şahinbey Teksti̇lkent Mahallesi̇

351 Gaziantep Şahinbey Yavuzlar Mahallesi̇

352 Gaziantep Şahinbey Kepenek Mahallesi̇

353 Gaziantep Şahinbey İnönü Mahallesi̇

354 Gaziantep Şahinbey Beki̇rbey Mahallesi̇

355 Gaziantep Şahinbey Ali̇baba Mahallesi̇

356 Gaziantep Şahinbey Bozoklar Mahallesi̇

357 Gaziantep Şahinbey Yukaribayir Mahallesi̇

358 Gaziantep Şahinbey Boyaci Mahallesi̇

359 Gaziantep Şahinbey Turan Emeksi̇z Mahallesi̇

360 Gaziantep Şahinbey Bariş Mahallesi̇

361 Gaziantep Şahinbey Üçoklar Mahallesi̇

362 Gaziantep Şahinbey Karayilan Mahallesi̇

363 Gaziantep Şahinbey Dumlupinar Mahallesi̇

364 Gaziantep Şahinbey Kibris Mahallesi̇

365 Gaziantep Şahinbey Gümüşteki̇n Mahallesi̇

366 Gaziantep Şahinbey Alleben Mahallesi̇

367 Gaziantep Şahinbey Yazicik Mahallesi̇

368 Gaziantep Şahinbey Düztepe Mahallesi̇

369 Gaziantep Şahinbey Kahveli̇pinar Mahallesi̇

370 Gaziantep Şahinbey Cumhuri̇yet Mahallesi̇

371 Gaziantep Şahinbey Esentepe Mahallesi̇

372 Gaziantep Şahinbey Nuri̇pazarbaşi Mahallesi̇

373 Gaziantep Şahinbey Beydi̇lli̇ Mahallesi̇

374 Gaziantep Şahinbey Çamlica Mahallesi̇

375 Gaziantep Şahinbey Türkmenler Mahallesi̇

376 Gaziantep Şahinbey Kurbanbaba Mahallesi̇

377 Gaziantep Şahinbey Töreli̇ Mahallesi̇

378 Gaziantep Şahinbey Akdere Mahallesi̇

379 Gaziantep Şahinbey Cengi̇z Topel Mahallesi̇

380 Gaziantep Şahinbey Konak Mahallesi̇

381 Gaziantep Şahinbey Güzelvadi̇ Mahallesi̇

382 Gaziantep Şahinbey Peri̇li̇kaya Mahallesi̇

383 Gaziantep Şahinbey Yeşi̇lpinar Mahallesi̇

384 Gaziantep Şahinbey 25 Aralik Mahallesi̇

385 Gaziantep Şahinbey Vatan Mahallesi̇

386 Gaziantep Şahinbey Yeşi̇lkent Mahallesi̇

387 Gaziantep Şahinbey Beybahçe Mahallesi̇

388 Gaziantep Şahinbey Beyazlar Mahallesi̇

389 Gaziantep Şahinbey Yamaçtepe Mahallesi̇

390 Gaziantep Şahinbey Burç Karakuyu Mahallesi̇

391 Gaziantep Şahinbey Ulaş Mahallesi̇

392 Gaziantep Şahinbey Kavaklik Mahallesi̇

393 Gaziantep Şahinbey Küçükkizilhi̇sar Mahallesi̇

394 Gaziantep Şahinbey Onur Mahallesi̇

395 Gaziantep Şahinbey İsti̇klal Mahallesi̇

396 Gaziantep Şahinbey Malazgi̇rt Mahallesi̇

397 Gaziantep Şahinbey Deni̇z Mahallesi̇

398 Gaziantep Şahinbey Bi̇nevler Mahallesi̇

399 Gaziantep Şahinbey Bahçeli̇evler Mahallesi̇

400 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Sb Mahallesi̇

401 Gaziantep Şehitkamil Başpinar(Organi̇ze)osb Mahallesi̇

402 Gaziantep Şehitkamil Nesi̇mi̇ Mahallesi̇

403 Gaziantep Şehitkamil Yaprak Mahallesi̇

404 Gaziantep Şehitkamil Çakmak Mahallesi̇

405 Gaziantep Şehitkamil İnci̇li̇kaya Mahallesi̇

406 Gaziantep Şehitkamil Çağlayan Mahallesi̇

407 Gaziantep Şehitkamil Eydi̇baba Mahallesi̇

408 Gaziantep Şehitkamil Humaniz Mahallesi̇

409 Gaziantep Şehitkamil Göztepe Mahallesi̇

410 Gaziantep Şehitkamil Sacir Mahallesi̇

411 Gaziantep Şehitkamil Dülükbaba Mahallesi̇

412 Gaziantep Şehitkamil Çiksorut Mahallesi̇

413 Gaziantep Şehitkamil Karaoğlan Mahallesi̇

414 Gaziantep Şehitkamil Karşiyaka Mahallesi̇

415 Gaziantep Şehitkamil Hürri̇yet Mahallesi̇

416 Gaziantep Şehitkamil Mi̇thatpaşa Mahallesi̇

417 Gaziantep Şehitkamil Si̇nan Osb Mahallesi̇

418 Gaziantep Şehitkamil Hasircioğlu Mahallesi̇

419 Gaziantep Şehitkamil Taşlica Mahallesi̇

420 Gaziantep Şehitkamil Münüfpaşa Mahallesi̇

421 Gaziantep Şehitkamil Yunus Emre Mahallesi̇

422 Gaziantep Şehitkamil Sam Mahallesi̇

423 Gaziantep Şehitkamil Gi̇rne Mahallesi̇

424 Gaziantep Şehitkamil Nurtepe Mahallesi̇

425 Giresun Keşap Geçi̇t Köyü, Tamgeri̇ş Mevki̇i̇

426 Gümüşhane Gümüşhane Merkez Yağlidere Köyü, Bulut Mevki̇i̇

427 Hatay Altınözü Boynuyoğun Mahallesi̇

428 Hatay Altınözü Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇

429 Hatay Altınözü Tokaçli Mahallesi̇

430 Hatay Altınözü Fati̇kli̇ Mahallesi̇

431 Hatay Altınözü Sarilar Mahallesi̇

432 Hatay Altınözü Hacipaşa Mahallesi̇

433 Hatay Altınözü Türkmenmezraasi Mahallesi̇

434 Hatay Altınözü Yeni̇hi̇sar Mahallesi̇

435 Hatay Altınözü Saribük Mahallesi̇

436 Hatay Altınözü Si̇vri̇kavak Mahallesi̇

437 Hatay Altınözü Tokdemi̇r Mahallesi̇

438 Hatay Altınözü Kansu Mahallesi̇

439 Hatay Altınözü Avuttepe Mahallesi̇

440 Hatay Antakya Apaydin Mahallesi̇

441 Hatay Antakya Meydan Mahallesi̇

442 Hatay Antakya Narlica Mahallesi̇

443 Hatay Antakya Şeyhali̇ Mahallesi̇

444 Hatay Antakya Orhanli Mahallesi̇

445 Hatay Antakya Kocaabdi̇ Mahallesi̇

446 Hatay Antakya Haci Ömer Alpagot Mahallesi̇

447 Hatay Antakya Barbaros Mahallesi̇

448 Hatay Antakya Habi̇b-i̇ Neccar Mahallesi̇

449 Hatay Antakya Akçaova Mahallesi̇

450 Hatay Antakya Haraparasi Mahallesi̇

451 Hatay Antakya İpli̇k Pazari Mahallesi̇

452 Hatay Antakya Emek Mahallesi̇

453 Hatay Antakya Bi̇ni̇ci̇ler Mahallesi̇

454 Hatay Antakya Şehi̇tler Mahallesi̇

455 Hatay Antakya Akhi̇sar Mahallesi̇

456 Hatay Antakya Aksaray Mahallesi̇

457 Hatay Antakya Melekli̇ Mahallesi̇

458 Hatay Antakya Yeni̇ Cami̇i̇ Mahallesi̇

459 Hatay Antakya Ulucami̇i̇ Mahallesi̇

460 Hatay Antakya Sofular Mahallesi̇

461 Hatay Antakya Aydinlikevler Mahallesi̇

462 Hatay Antakya Dutdi̇bi̇ Mahallesi̇

463 Hatay Antakya Maşuklu Mahallesi̇

464 Hatay Antakya Cumhuri̇yet Mahallesi̇

465 Hatay Antakya Altinçay Mahallesi̇

466 Hatay Antakya Avsuyu Mahallesi̇

467 Hatay Antakya Bozhöyük Mahallesi̇

468 Hatay Antakya Bohşi̇n Mahallesi̇

469 Hatay Belen Cumhuri̇yet Mahallesi̇

470 Hatay Belen Bakras Mahallesi̇

471 Hatay Belen Derebahçe Mahallesi̇

472 Hatay Belen Muhli̇sali̇ Mahallesi̇

473 Hatay İskenderun Muradi̇ye Mahallesi̇

474 Hatay İskenderun Esentepe Mahallesi̇

475 Hatay İskenderun Barbaros Mahallesi̇

476 Hatay İskenderun Cumhuri̇yet Mahallesi̇

477 Hatay İskenderun Dumlupinar Mahallesi̇

478 Hatay Kırıkhan Torun Mahallesi̇

479 Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi̇

480 Hatay Kırıkhan Gündüz Mahallesi̇

481 Hatay Kırıkhan Çi̇loğlanhüyüğü Mahallesi̇

482 Hatay Kırıkhan Gültepe Mahallesi̇

483 Hatay Kırıkhan Yeni̇ Mahallesi̇

484 Hatay Kırıkhan Menderes Mahallesi̇

485 Hatay Kırıkhan Alsancak Mahallesi̇

486 Hatay Kırıkhan Barbaros Mahallesi̇

487 Hatay Kırıkhan Fati̇h Mahallesi̇

488 Hatay Kırıkhan 408 Evler Mahallesi̇

489 Hatay Kırıkhan Muratpaşa Mahallesi̇

490 Hatay Kırıkhan Gazi̇ Mahallesi̇

491 Hatay Kırıkhan Çataltepe Mahallesi̇

492 Hatay Kırıkhan Aydinli Mahallesi̇

493 Hatay Kırıkhan Alparslan Mahallesi̇

494 Hatay Kırıkhan Mahmutlu Mahallesi̇

495 Hatay Kırıkhan Bahçeli̇evler Mahallesi̇

496 Hatay Kırıkhan Güventaşi Mahallesi̇

497 Hatay Kırıkhan Cumhuri̇yet Mahallesi̇

498 Hatay Kumlu Hamam Mahallesi̇

499 Hatay Kumlu Gökçeoğlu Mahallesi̇

500 Hatay Kumlu Cumhuri̇yet Mahallesi̇

501 Hatay Kumlu Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇

502 Hatay Kumlu Akkuyu Mahallesi̇

503 Hatay Kumlu Muharrem Mahallesi̇

504 Hatay Payas Yildirim Beyazit Mahallesi̇

505 Hatay Reyhanlı Cumhuri̇yet Mahallesi̇

506 Hatay Reyhanlı Davutpaşa Mahallesi̇

507 Hatay Reyhanlı Bükülmez Mahallesi̇

508 Hatay Reyhanlı Kurtuluş Mahallesi̇

509 Hatay Reyhanlı Bağlar Mahallesi̇

510 Hatay Reyhanlı Fi̇danlik Mahallesi̇

511 Hatay Reyhanlı Gültepe Mahallesi̇

512 Hatay Reyhanlı Bahçeli̇evler Mahallesi̇

513 Hatay Reyhanlı Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇

514 Hatay Reyhanlı Pinarbaşi Mahallesi̇

515 Hatay Reyhanlı Yeni̇ Mahallesi̇

516 Hatay Reyhanlı Ci̇lvegözü Mahallesi̇

517 Hatay Reyhanlı Mustafa Kemal Mahallesi̇

518 Hatay Reyhanlı Bayir Mahallesi̇

519 Hatay Reyhanlı Esentepe Mahallesi̇

520 Hatay Reyhanlı Uzunkavak Mahallesi̇

521 Hatay Reyhanlı Deği̇rmenkaşi Mahallesi̇

522 Hatay Reyhanlı Yeşi̇lova Mahallesi̇

523 Hatay Reyhanlı Adabucak Mahallesi̇

524 Hatay Reyhanlı Tayfursökmen Mahallesi̇

525 Hatay Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi̇

526 Hatay Reyhanlı Akyayla Mahallesi̇

527 Hatay Reyhanlı Göktepe Mahallesi̇

528 Hatay Reyhanlı Paşahüyük Mahallesi̇

529 Hatay Reyhanlı Ahmetbeyli̇ Mahallesi̇

530 Hatay Reyhanlı Harran Mahallesi̇

531 Hatay Reyhanlı Gazi̇mürseltepesi̇ Mahallesi̇

532 Hatay Reyhanlı Alakuzu Mahallesi̇

533 Hatay Reyhanlı Karasüleymanli Mahallesi̇

534 Hatay Yayladağı Kurtuluş Mahallesi̇

535 Hatay Yayladağı Tutlubahçe Mahallesi̇

536 Iğdır Aralık Emi̇nce Köyü, Ti̇gem Mevki̇i̇

537 Isparta Isparta Merkez Bahçeli̇evler Mahallesi̇

538 Isparta Isparta Merkez Bağlar Mahallesi̇

539 Isparta Isparta Merkez Pi̇ri̇mehmet Mahallesi̇

540 Isparta Keçiborlu Aşaği Mahallesi̇

541 İstanbul Avcılar Deni̇zköşkler Mahallesi̇

542 İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi̇

543 İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi̇

544 İstanbul Bahçelievler Şi̇ri̇nevler Mahallesi̇

545 İstanbul Başakşehir İki̇telli̇ Osb Mahallesi̇

546 İstanbul Başakşehir Zi̇ya Gökalp Mahallesi̇

547 İstanbul Beşiktaş Yildiz Mahallesi̇

548 İstanbul Beylikdüzü Beyli̇kdüzüosb Mahallesi̇

549 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi̇

550 İstanbul Beyoğlu Şehi̇t Muhtar Mahallesi̇

551 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi̇

552 İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi̇

553 İstanbul Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi̇

554 İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi̇

555 İstanbul Beyoğlu Yeni̇şehi̇r Mahallesi̇

556 İstanbul Beyoğlu Kati̇pmustafa Çelebi̇ Mahallesi̇

557 İstanbul Beyoğlu Bostan Mahallesi̇

558 İstanbul Beyoğlu Asmali Mesci̇t Mahallesi̇

559 İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi̇

560 İstanbul Esenyurt Yeşi̇lkent Mahallesi̇

561 İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi̇

562 İstanbul Esenyurt Pi̇ri̇ Rei̇s Mahallesi̇

563 İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi̇

564 İstanbul Esenyurt Akevler Mahallesi̇

565 İstanbul Esenyurt Sultani̇ye Mahallesi̇

566 İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi̇

567 İstanbul Fatih Mi̇mar Kemaletti̇n Mahallesi̇

568 İstanbul Fatih Mesi̇hpaşa Mahallesi̇

569 İstanbul Fatih Saraç İshak Mahallesi̇

570 İstanbul Fatih Muhsi̇ne Hatun Mahallesi̇

571 İstanbul Fatih Balabanağa Mahallesi̇

572 İstanbul Fatih Mi̇mar Hayretti̇n Mahallesi̇

573 İstanbul Fatih Ni̇şanca Mahallesi̇

574 İstanbul Fatih Kemalpaşa Mahallesi̇

575 İstanbul Fatih Kati̇p Kasim Mahallesi̇

576 İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi̇

577 İstanbul Fatih Molla Gürani̇ Mahallesi̇

578 İstanbul Fatih Molla Hüsrev Mahallesi̇

579 İstanbul Fatih Akşemsetti̇n Mahallesi̇

580 İstanbul Küçükçekmece Beşyol Mahallesi̇

581 İstanbul Küçükçekmece Küçükçekmece İki̇telli̇osb Mahallesi̇

582 İstanbul Küçükçekmece Mehmet Aki̇f Mahallesi̇

583 İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi̇

584 İstanbul Şile Meşruti̇yet Mahallesi̇

585 İstanbul Şişli İnönü Mahallesi̇

586 İstanbul Şişli Ergenekon Mahallesi̇

587 İstanbul Şişli Meci̇di̇yeköy Mahallesi̇

588 İstanbul Şişli Cumhuri̇yet Mahallesi̇

589 İstanbul Tuzla Aydinli-kosb Mahallesi̇

590 İstanbul Ümraniye Dudullu Osb Mahallesi̇

591 İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi̇

592 İstanbul Zeytinburnu Yeni̇doğan Mahallesi̇

593 İstanbul Zeytinburnu Nuri̇paşa Mahallesi̇

594 İstanbul Zeytinburnu Yeşi̇ltepe Mahallesi̇

595 İzmir Bornova Yunus Emre Mahallesi̇

596 İzmir Bornova Işiklar Mahallesi̇

597 İzmir Bornova Zafer Mahallesi̇

598 İzmir Bornova Seri̇ntepe Mahallesi̇

599 İzmir Buca Seyhan Mahallesi̇

600 İzmir Karabağlar Aşik Veysel Mahallesi̇

601 İzmir Konak Tan Mahallesi̇

602 İzmir Konak Fai̇k Paşa Mahallesi̇

603 İzmir Konak Yeni̇ Mahallesi̇

604 İzmir Konak Mi̇rali̇ Mahallesi̇

605 İzmir Konak Ali̇ Rei̇s Mahallesi̇

606 İzmir Konak Eti̇ler Mahallesi̇

607 İzmir Konak Sakarya Mahallesi̇

608 İzmir Konak Altay Mahallesi̇

609 İzmir Konak Bozkurt Mahallesi̇

610 İzmir Konak Pazaryeri̇ Mahallesi̇

611 İzmir Konak Altinordu Mahallesi̇

612 İzmir Konak Uğur Mahallesi̇

613 İzmir Konak Kubi̇lay Mahallesi̇

614 İzmir Konak Süvari̇ Mahallesi̇

615 İzmir Konak Yeşi̇ldere Mahallesi̇

616 İzmir Konak Kocakapi Mahallesi̇

617 İzmir Konak Akarcali Mahallesi̇

618 İzmir Konak Murat Mahallesi̇

619 İzmir Konak Kadi̇fekale Mahallesi̇

620 İzmir Torbalı 19 Mayis Mahallesi̇

621 İzmir Torbalı Karşiyaka Mahallesi̇

622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Si̇vri̇cehüyük Mahallesi̇

623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi̇

624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Turan Mahallesi̇

625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sakarya Mahallesi̇

626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İsa Di̇vanli Mahallesi̇

627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi̇

628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ekmekçi̇ Mahallesi̇

629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Fevzi̇ Paşa Mahallesi̇

630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Durakli Mahallesi̇

631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Di̇vanli Mahallesi̇

632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İsmet Paşa Mahallesi̇

633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kayabaşi Mahallesi̇

634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Senem Ayşe Mahallesi̇

635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dulkadi̇roğlu Mahallesi̇

636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bağlarbaşi Mahallesi̇

637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Gazi̇ Paşa Mahallesi̇

638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yavuz Seli̇m Mahallesi̇

639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Namik Kemal Mahallesi̇

640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Şeyh Adi̇l Mahallesi̇

641 Kahramanmaraş Onikişubat Yusuflar Mahallesi̇

642 Kahramanmaraş Onikişubat Akçakoyunlu Mahallesi̇

643 Kahramanmaraş Onikişubat Dumlupinar Mahallesi̇

644 Kahramanmaraş Onikişubat Şehi̇t Evli̇ya Mahallesi̇

645 Kahramanmaraş Onikişubat Yürükseli̇m Mahallesi̇

646 Kahramanmaraş Onikişubat Mağrali Mahallesi̇

647 Kahramanmaraş Onikişubat Ertuğrul Gazi̇ Mahallesi̇

648 Kahramanmaraş Onikişubat Seri̇ntepe Mahallesi̇

649 Kahramanmaraş Onikişubat Haci Bayram Veli̇ Mahallesi̇

650 Kahramanmaraş Onikişubat Hayrullah Mahallesi̇

651 Kahramanmaraş Onikişubat Barbaros Mahallesi̇

652 Kahramanmaraş Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi̇

653 Kahramanmaraş Onikişubat Mali̇k Ejder Mahallesi̇

654 Karabük Karabük Merkez Kilavuzlar Mahallesi̇

655 Karabük Karabük Merkez 100.yil Mahallesi̇

656 Karabük Karabük Merkez Hürri̇yet Mahallesi̇

657 Karabük Karabük Merkez Bayir Mahallesi̇

658 Karabük Safranbolu Karit Köyü, Karit Mücavi̇r Mevki̇i̇

659 Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü, Karşiyaka Mevki̇i̇

660 Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü, Merkez Mevki̇i̇

661 Karaman Karaman Merkez Organi̇ze Sanayi̇i̇ Bölgesi̇ Mahallesi̇

662 Kastamonu Devrekani Bingildayik Köyü, Oruç Mevki̇i̇

663 Kastamonu Devrekani Tekkekizillar Köyü, Kurmalar Mevki̇i̇

664 Kastamonu Devrekani Bozkoca Köyü, Çakallar Mevki̇i̇

665 Kastamonu Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesi̇

666 Kastamonu Kastamonu Merkez Cebrai̇l Mahallesi̇

667 Kastamonu Kastamonu Merkez İslam Köyü, Sofranlar Mezrasi

668 Kastamonu Kastamonu Merkez Örenci̇k Köyü, İzbeli̇ Mezrasi

669 Kayseri Kocasinan Sahabi̇ye Mahallesi̇

670 Kayseri Kocasinan Hasan Arpa Mahallesi̇

671 Kayseri Kocasinan Argincik Mahallesi̇

672 Kayseri Kocasinan Fevzi̇ Çakmak Mahallesi̇

673 Kayseri Kocasinan Uğurevler Mahallesi̇

674 Kayseri Kocasinan Haci Saki̇ Mahallesi̇

675 Kayseri Kocasinan Yazir Mahallesi̇

676 Kayseri Melikgazi Dani̇şmentgazi̇ Mahallesi̇

677 Kayseri Melikgazi Osmanli Mahallesi̇

678 Kayseri Melikgazi Cumhuri̇yet Mahallesi̇

679 Kayseri Melikgazi Selçuklu Mahallesi̇

680 Kayseri Melikgazi Aydinlikevler Mahallesi̇

681 Kayseri Melikgazi Gülük Mahallesi̇

682 Kayseri Melikgazi Kiliçaslan Mahallesi̇

683 Kırklareli Lüleburgaz Sarimsakli Mahallesi̇

684 Kırşehir Akçakent Yeti̇kli̇ Köyü, Güneşli̇ Mevki̇i̇

685 Kırşehir Kırşehir Merkez Seyrekköy Köyü

686 Kırşehir Mucur Karacali Köyü

687 Kilis Elbeyli Beşi̇ri̇ye Köyü

688 Kilis Elbeyli Yağizköy Köyü, Aynafar Mezrasi

689 Kilis Elbeyli Mercanli Köyü

690 Kilis Elbeyli Yağizköy Köyü, Delhemi̇ Mezrasi

691 Kilis Elbeyli İnönü Mahallesi̇

692 Kilis Elbeyli Taşlibakar Köyü

693 Kilis Elbeyli Yalçin Nane Mahallesi̇

694 Kilis Elbeyli Havuzluçam Köyü

695 Kilis Elbeyli Ağyüz Mahallesi̇

696 Kilis Kilis Merkez Büyükkütah Mahallesi̇

697 Kilis Kilis Merkez Tekye Mahallesi̇

698 Kilis Kilis Merkez Nuretti̇n Mahallesi̇

699 Kilis Kilis Merkez Ketenci̇ler Mahallesi̇

700 Kilis Kilis Merkez Canpolat Paşa Mahallesi̇

701 Kilis Kilis Merkez Tirikli Mahallesi̇

702 Kilis Kilis Merkez Altinüzüm Mahallesi̇

703 Kilis Kilis Merkez Yedi̇ Aralik Mahallesi̇

704 Kilis Kilis Merkez Şihlar Mahallesi̇

705 Kilis Kilis Merkez Deveci̇ler Mahallesi̇

706 Kilis Kilis Merkez İnnapli Kütah Mahallesi̇

707 Kilis Kilis Merkez Şehi̇tler Mahallesi̇

708 Kilis Kilis Merkez İslambey Mahallesi̇

709 Kilis Kilis Merkez Yeni̇ Mahallesi̇

710 Kilis Kilis Merkez Hi̇ndi̇oğlu Mahallesi̇

711 Kilis Kilis Merkez Tabakhane Mahallesi̇

712 Kilis Kilis Merkez Meşetli̇k Mahallesi̇

713 Kilis Kilis Merkez Aslan Mahallesi̇

714 Kilis Kilis Merkez Şih Abdullah Mahallesi̇

715 Kilis Kilis Merkez Cumhuri̇yet Mahallesi̇

716 Kilis Kilis Merkez Yavuz Sultan Seli̇m Mahallesi̇

717 Kilis Kilis Merkez Hakverdi̇ Mahallesi̇

718 Kilis Kilis Merkez Mihali̇ Mahallesi̇

719 Kilis Kilis Merkez Şehi̇t Sakip Mahallesi̇

Fotoğraf, Anadolu Ajansı tarafından sağlanmıştır