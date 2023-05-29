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Türkiye Cumhurbaşkanını seçti! Hangi aday yüze kaç oy aldı? Cumhurbaşkanı seçimini kim kazandı?

Türkiye Cumhurbaşkanını seçti! Hangi aday yüze kaç oy aldı?

Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs Pazar yani dün sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 197 bin 874 sandıkta 53 milyon 841 bin 229 seçmen oy kullandı. Sandıkların 29 Mayıs saat 08.00 itibarıyla ise ise yüzde 99,85'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlar ise belli netleşti. Peki, Cumhurbaşkanı seçimini kim hangi aday kazandı? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi il ve ilçe sonuçları...

Giriş: 29.05.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Kesin olmayan verilere göre seçimin galibi belli oldu. Peki, ilk sonuçlara göre hangi aday yüze kaç oy aldı? 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 29 Mayıs saat 08.00 itibarıyla sandıkların yüzde 99,85'i açılmış durumda. Bu veriler ışığında seçime katılım oranı yüzde 84,22 olarak kayda geçerken 197 bin 874 sandıkta 53 milyon 841 bin 229 seçmen oy kullandı. İşte il il Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları...

  • SEÇİMİ KİM KAZANDI?

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk kez ikinci tur deneyimi yaşayan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Bütün illerde ve yurt dışında oy oranlarını artıran Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde tamamlayarak yerel, genel seçimler olmak üzere 17’inci zaferini ilan etti.

    YSK Verilerine Göre Seçim Sonuçları

    YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

    "Yurt içinde 192 bin 214 sandık 191 bin 758 sandık açılmış olup, yüzde 99,32'dir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 51.91, Kılıçdaroğlu 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 4 bin 986 sandık açıldı. 197 bin 871 sandıktan sandık oranı yüzde 99.43'tür. Sayın Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu 47.86 oy aldığı oy aldığı görülmüştür.

     

    Her iki aday arasında 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş. Sisteme girilmeyen 809 bin 02 oy miktarının tamamının adayların herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş. Geçici sonuçlar sonunda Türkiye Cumhuriyeti sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür."

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • ERDOĞAN'IN 17'NCİ ZAFERİ

    Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1983 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatında başladığı siyasi hayatına bir seçim zaferi daha ekledi.

    1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Erdoğan, görev süresi dolmadan Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında kurulan AK Parti’nin Genel Başkanlığı ile siyasi kariyerinde yeni sayfa açan Erdoğan, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimden zaferle ayrıldı.

    Bu seçimden sonra 2004 yerel seçimleri de AK Parti’nin başarısını sürdürdüğü seçim oldu. 2007’deki cumhurbaşkanlığı krizinin ardından erkene alınan genel seçimlerde oylarını artırdı.

    Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini öneren Anayasa değişikliği referandumu da Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlandı.

    2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri de Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin açık ara zaferleri ile sonuçlandı. Bu iki seçim arasında bir de 2010’daki referandum galibiyeti yer aldı.

    2014 yerel seçimleri Erdoğan’ın AK Parti’deki ilk Genel Başkanlık döneminin son seçimi olarak kayıtlara geçti. Bu seçimden sonra aynı yılın ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle ayrılan Erdoğan’dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna önce Ahmet Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım oturdu. Parti, Erdoğan’ın bıraktığı oy oranlarının gerisine düşmeden 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadı.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017’deki referandumla birlikte Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına da dönmüş oldu. 2018’de yeni sistemin ilk seçiminde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu elde etti.

    14 Mayıs’taki ilk turda partisi ve ittifakı birinci çıkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda ilk defa ilk turda seçilemese de ikinci turda bütün illerde oy oranlarını artırarak kazandı.

    Böylece 6 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum Erdoğan’ın damgasını vurduğu seçimler olarak Türk siyasi tarihine geçti.

    LİDERLERİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyu Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan alırken, 28 Mayıs seçimlerinde de sıralama değişmedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimlerde en çok oyu Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Batman'dan en çok oyu alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Kırklareli'nde en yüksek oy oranına ulaştı.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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