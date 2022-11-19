STAT: Gaziantep Kalyon

SAAT: 20.00

HAKEM: William Collum

YAYIN: TRT Spor A Milli Futbol Takımı, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya ile karşılaşıyor. TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal

TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz ÇEKYA: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

Millilerde Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldığı için mücadelede yer almıyor.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile daha önce 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 4 kez galip ayrıldı. Çekya ise 5 kez kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

GAZİANTEP'TE 21 YIL SONRA MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçına ev sahipliği yapan Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Milliler, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Arnavutluk ile mücadele etti.