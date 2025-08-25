Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile Dünya Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. Voleybolseverler Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. İlk maçta İspanya’yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı yayın izle…
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi bugün TSİ 15.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
FİLENİN SULTANLARI'NIN GRUPTAKİ SON RAKİBİ KANADA!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Kanada maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Saat 12:00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK İKİ SIRADA YER ALAN TAKIMLAR SON 16'YA YÜKSELECEK
Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek.
Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
