A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. İlk maçta İspanya’yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı yayın izle…