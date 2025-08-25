Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ile Dünya Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı canlı yayın izle | Filenin Sultanları maçı şifresiz izle

        Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile Dünya Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. Voleybolseverler Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...

        Giriş: 25.08.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:05
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. İlk maçta İspanya’yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi bugün TSİ 15.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI'NIN GRUPTAKİ SON RAKİBİ KANADA!

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

          Türkiye-Kanada maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Saat 12:00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 6

          İLK İKİ SIRADA YER ALAN TAKIMLAR SON 16'YA YÜKSELECEK

          Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek.

          Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

          Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

        Yazı Boyutu
