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        Haberler Bilgi Spor Türkiye- Avusturya EURO 2024 son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye- Avusturya EURO 2024 son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye - Avusturya maçı için geri sayım başladı. Grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası macerasına son 16 turundan devam eden ay yıldızlılar, Avusturya'nın rakibi oldu. Peki, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye - Avusturya maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:52
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        • 1

          EURO 2024 son 16 turu mücadelesi Avusturya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmayı başardı. Peki, "Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya-Türkiye maçı tarihi ve saati...

        • 2

          TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz Salı (yarın) saat 22:00'da oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Çeyrek finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          AVUSTURYA KARNESİ

          Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.

        • 5

          EURO 2024 SON 16 EŞLEŞMELERİ

          19:00 Fransa - Belçika

          1 Temmuz Pazartesi

          22:00 Portekiz - Slovenya

          2 Temmuz Salı

          19:00 Romanya - Hollanda

          2 Temmuz Salı

          22:00 Avusturya - Türkiye

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