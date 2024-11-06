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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırdı - Teknoloji Haberleri

        Türkiye Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırdı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabı üzerinden Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:45
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        Ar-Ge faaliyetlerinde rekor kırıldı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırıldığını belirterek, “Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor” dedi.

        16 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

        Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırdığını kaydetti. Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Ar-Ge faaliyetlerimizde 2023 yılında rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil - Dijital Dönüşüm Destek Programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye’nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek.”

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