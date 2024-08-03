Türkiye: 60 - Letonya: 51 | MAÇ SONUCU
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 mağlup etti.
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli takım, Letonya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 31-24 önde tamamlayan milliler, sahadan 60-51 galip ayrıldı.
Şampiyonaya galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.