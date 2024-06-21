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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 1 - Sırbistan: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 1 - Sırbistan: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:53
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        Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 11 maçında 10. yenilgisini yaşadı.

        Milli takım, başkent Lübliyana'da FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

        Salon: Stozice Arena

        Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Scott Dziewirz (Kanada)

        Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matiç, Kaan Gürbüz (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş,

        Sırbistan: Kujundzic, Nedeljkovic, Luburic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic (Kapur, Atanasijevic, Masulovic)

        Setler: 25-20, 19-25, 23-25, 21-25

        Süre: 95 dakika

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