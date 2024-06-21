Türkiye: 1 - Sırbistan: 3 | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 11 maçında 10. yenilgisini yaşadı.
Milli takım, başkent Lübliyana'da FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Salon: Stozice Arena
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Scott Dziewirz (Kanada)
Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matiç, Kaan Gürbüz (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş,
Sırbistan: Kujundzic, Nedeljkovic, Luburic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic (Kapur, Atanasijevic, Masulovic)
Setler: 25-20, 19-25, 23-25, 21-25
Süre: 95 dakika