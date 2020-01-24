Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem faciasından sonra Turkcell Vodafone Türk Telekom telefon hatları çekmemeye başladı. Vatandaşlar tedirgin oldu. Yakınlarına ulaşmak isteyenler ulaşamadı. Peki, Turkcell Vodafone Türk Telekom neden çekmiyor? Hatlar neden gitti?

TELEFON NEDEN ÇEKMİYOR?

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde şiddetli depremden sonra telefon hatları çekmemeye başladı. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hatları şu an Elazığ bölgesinde çekmiyor. Vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Şu ana kadar kurumlardan resmi bir açıklama gelmedi.