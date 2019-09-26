Turkcell, Vodafone, Türk Telekom çalışıyor mu? Operatörlerde erişim sorunu çözüldü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'daki depremden dolayı yakınlarının sesini duymak isteyenler arama yapmak istiyor. İşte operatörlerde erişim sorununa dair ayrıntılar...

TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörlerde eişim sorunu yaşanıyor. Akrabasını, yakınını aramak isteyen vatandaşlar henüz erişim sağlayamıyor. Operatör şirketlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

TELEFON HATLARI KİLİTLENDİ

İstanbul’da meydana gelen depremle birlikte yaşanan panikle hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, iletişim sorunu da yaşadı.

Yakınlarının durumunu öğrenmek için cep telefonlarıyla arama yapan vatandaşlar yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle aradıkları kişilere ulaşamadı.

Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yöneldi.