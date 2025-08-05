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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarını sattı - İş-Yaşam Haberleri

        Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarını sattı

        Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 00:28 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:28
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        Turkcell, Ukrayna'daki varlıklarını sattı
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        Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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