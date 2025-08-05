Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarını sattı

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.