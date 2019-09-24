24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz" dedi.
Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Ceyhun Özata'nın verdiği bilgiye göre yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakın dönemde tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.
Proje kapsamında cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri ürünleri satın almak isteyen şirketler için Turkcell’in iştiraki Financell aracılığıyla Dijital Dönüşüm Kredisi de sunulacak.
Projenin detaylarını aktaran Özata, şunları söyledi: "Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz.”
Kiralamanın şu anda 20 adet ve üzerindeki cihazlar için geçerli olduğunu, belirten Özata, 2 senelik kiralama dönemi sonunda, cihazların şirketlerden geri alınacağını aktardı. Özata, 3 telefon markasının 21 modelinde geçerli olan kiralama projesinin, gelen talebe göre gelecek dönemde yaygınlaştırabileceklerini bildirdi.
‘700 BİN ŞİRKETE ULAŞTIK’
Kurumsal müşteriler için geliştirdikleri çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketini kurduklarını hatırlatan Özata, yeni iş modeliyle kurumsal müşterilere bağlantı, bulut servisleri, güvenlik ve entegrasyon hizmetleri ile IT servislerini tek elden vermeye başladıklarını söyledi.
Özata, şöyle konuştu: "Dijital iş servisleri konusunda 4 ana alanda önemli yatırımlarımız var. İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapıyoruz ama en önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Kamuda yaptığımız önemli işlerimiz var. Sağlık sektörü ve hastane işi bizim önemli yol katettiğimiz alanların başında geliyor. Şu an en önemli odaklandığımız alan sağlık."
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