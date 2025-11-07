Habertürk
        Turkcell, nubia Neo 3'ü satışa sundu

        Turkcell, satış kanalları üzerinden 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliklerini sürdürüyor. Nubia Neo 3 5G, kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da kullanıcılara sunuldu

        Giriş: 07.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:08
        Türkiye 5G teknolojisi için gün sayarken Turkcell de 5G uyumlu telefonların ve akıllı cihazların oranını artırma hedefiyle gerçekleştirdiği iş birliklerini sürdürüyor. Nubia Neo 3 5G cep telefonları, Türkiye’de ilk kez Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu. Cihaz, Kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşacak.

        Neo 3 5G’de; Turkcell Uygulaması, TV+, fizy, BiP, lifebox, ve Game+ dijital servisleri de kurulu geliyor. 3 aylık fizy Premium, 2 aylık TV+ ve 1 aylık Game+ Premium üyelikleri de kullanıcılara sunuluyor. Kampanya kapsamında Turkcell’lilere özel, ilk ay 20 GB internet hediye ediliyor.

        Cihazın 20 GB’a kadar genişletilebilir RAM kapasitesi, 6000 mAh batarya, 6,8 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranı bulunuyor.

        “Hedefimiz, 5G erişimini yaygınlaştırmak”

        Söz konusu iş birliğinin, Turkcell’in 5G uyumlu akıllı cihazları yaygınlaştırma vizyonunun uzantısı olduğuna değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal şunları söyledi: “Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisiyle tanışacak. Biz de Turkcell olarak gerek altyapı gerekse de operasyonel anlamda 5G için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, 5G uyumlu cihazların kullanım oranını artırmak. Şu anda ülkemizde bu oran 25 seviyesinde. Biz bu oranı yükseltmek ve vatandaşlarımızın 5G’ye kolay erişebilmesi için yerli ve yabancı üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. Neo 3 5G’nin Türkiye’de ilk kez Turkcell aracılığıyla kullanıcıyla buluşmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de üretilen bu cihazı, Turkcell güvencesi, avantajlı ödeme koşulları ve dijital servislerimizle birlikte sunuyoruz. Amacımız, ülkemize Turkcell kalitesinde 5G deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

        Nubia Türkiye Ülke Müdürü Jack Zhu da bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Turkcell’in güçlü 5G altyapısı Neo 3 5G’nin özelliklerini en üst seviyede yansıtıyor. Neo 3 5G, performans ve tasarımı, erişilebilir fiyat avantajıyla birlikte sunuyor. Turkcell iş birliği sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

