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        Haberler Spor Futbol Diğer Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak - Futbol Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:14
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        Kadın futbolda sezon yarın başlayacak
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        14 takımın yer aldığı ligde ilk devre 22 Aralık'ta oynanacak 13. hafta maçlarının ardından bitecek.

        Sezonun ikinci yarısı 26 Ocak 2025'te başlayacak, 4 Mayıs 2025'teki 26. hafta müsabakalarıyla sezon tamamlanacak.

        - Son şampiyon Galatasaray

        Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon play-off sistemi kalkarken, sezonu ilk sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmıştı.

        Statüde değişiklik olmazken, bu sezon da 26 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

        - Program​​​​​​​

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şu şekilde:

        Yarın:

        14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)

        14.00 Karadeniz Ereğli Belediyepor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

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        16.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

        16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)

        17.00 Beylerbeyi-Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)

        17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)

        11 Eylül Çarşamba:

        17.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Vefa)

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