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Turkcell, gelecek 10 yıl boyunca teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı. Şirket duyurduğu yedi maddelik Yapay Zeka İlkeleri ile iş süreçlerinde de kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini içeriyor.

Turkcell’in genel müdürlüğünde düzenlenen ve şirketin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel’in katıldığı toplantıyla açıklanan Yapay Zeka İlkeleri “Çevre ve İnsan Odaklıyız”, “Profesyonel Olarak Sorumluyuz”, “Veri Gizliliğini Gözetiriz”, “Şeffafız”, “Güvenliği Esas Alırız” “Adil Davranırız”, “Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız” başlıklarını taşıyor.

Toplantıda ayrıca sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilen katılımcıların toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi. Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların mutluluk seviyesi değerlendirilerek paylaşıldı.

‘NE VERİLİRSE ÖĞRENEN BİR ÇOCUK’

Yapay zekanın ne verilirse onu öğrenen bir çocuk gibi düşünülmesi gerektiğini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Her değişim gibi bu da insanları biraz endişelendiriyor. Ama biz ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğimize dair söz veriyoruz” dedi.

Türkçe’yi anlayan yapay zeka geliştirmenin önemine değinen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ise “Bu teknolojiler olabildiğince yerli ve milli olmalı çünkü yapay zekanın Türkçeyi ve ihtiyaçlarımızı anlaması, kültürel dokunuşlara hakim olması lazım. Yakında tanıtacağımız Yaani Sesli Asistan’ın da farkı Türkçe düşünüp Türkçeyle beraber gelişmesi olacak” diye konuştu.

'SOMON İLE TAVUĞU AYIRT ETMEK UĞRAŞTIRDI'

Toplantıda, Turkcell çalışanlarının yemek alırken yapay zeka destekli Paycell yüz tanıma ile ödeme teknolojisini nasıl kullandığına ilişkin olarak bir video da gösterildi.

Paycell yüz ile ödeme sisteminin Turkcell dışında kullanılabilmesi için ticari çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Serkan Öztürk, “Ama biz teknik olarak hazırız” dedi. Personelin yemeği seçiminden ödeme anına kadar her adımın yapay zeka ile yürütüldüğü bu işlemle ilgili olarak Öztürk, şu ilginç detayları paylaştı:

“Yapay zekayı bu işlem için eğittik. Bu eğitim sırasında en çok 1 porsiyon döner ile 1.5 porsiyon döneri ayırt etmekte zorlandı. Çünkü lavaşın üstündeki et miktarını algılaması vakit aldı. Aynı şekilde pilav üstü kuru fasulye de galiba yapay zekanın kafasını biraz karıştırdı. Somon ve tavuğu birbirinden ayırt etme süreci de uğraştırdı.”