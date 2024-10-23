Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeni yaşından, yeni bir fotoğraf"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 40 yaşına girdi.

        Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı.

        Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımın altına, "Yağmur'umun yeni yaşından, yeni bir fotoğraf. Hayatımın en değerli varlığı kızım, yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorum..." şeklindeki ifadelerle duygularını dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkan Şoray
        #Yağmur Ünal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?
        Habertürk Anasayfa