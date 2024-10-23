Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını kutladı
Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 40 yaşına girdi.
Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımın altına, "Yağmur'umun yeni yaşından, yeni bir fotoğraf. Hayatımın en değerli varlığı kızım, yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorum..." şeklindeki ifadelerle duygularını dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram