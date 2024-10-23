Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 40 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımın altına, "Yağmur'umun yeni yaşından, yeni bir fotoğraf. Hayatımın en değerli varlığı kızım, yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorum..." şeklindeki ifadelerle duygularını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram