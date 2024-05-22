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        Haberler Magazin Türkan Şoray: İyileştim - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: İyileştim

        Türkan Şoray, ileri derecede zatürreyi beklenenden kısa sürede atlatarak sağlığına kavuşmuştu. Usta oyuncu; "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı. İyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:46
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        "İyileştim"
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        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı ileri derecede zatürreyle korkutmuştu. Şoray, sıkı bir karantina süreci ve doğru beslenmeyle iki haftalık süreyi bir haftaya indirmeyi başararak iyileşti.

        Türkan Şoray, son sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Şoray; "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı. İyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" dedi.

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