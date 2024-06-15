Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu

"ANNE OLMAK O KADAR GÜZEL BİR ŞEY Kİ"

"Hayatınızın dönüm noktaları nelerdir?" sorusu üzerine Türkan Şoray; "Bir gün önce mektebe giderken bir gün sonra filmde oynamaya başlamak. Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp, anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim. Seyircilerimizle birbirimizi gördüğümüz zaman sarılmamız, sinemadaki o kuyruklar. Bana sorduklarında, 'Benim sevgilim seyircilerim' diyordum. Ama sonra Yağmur geldi rakip. Şimdi Yağmur'umu da çok seviyorum sizleri de çok seviyorum. Beni hayata bağlayan sizlerin ve Yağmur'un sevgisi. Bana o kadar güç ve moral veriyor ki, yaşama azmi veriyor. Sizler ve kızım için sağlığıma dikkat ediyorum. 'İyi kalmam lâzım' diyorum, 'Türkan kendine dikkat et, yüzüne kremlerini sür' diyorum. Bunları kızıma ve sizlere borçluyum" diye konuştu.