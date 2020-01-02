02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mavi Akım’ın ardından Rus gazını Karadeniz’in altına döşenen borularla önce Türkiye’ye, Türkiye toprakları üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım Boru Hattı Projesi tamamlandı. Projenin açılış töreni, 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Proje, her biri yılda 15.75 milyar metreküp gaz taşıyacak iki paralel hattan oluşuyor. Boru hattı, Rusya’da Anapa kentinden başlayıp Karadeniz’in tabanında 930 kilometre boyunca yol alarak Türkiye’de Kıyıköy’de karaya çıkıyor.
BOTAŞ YAZI YAZDI
BOTAŞ, özel sektör gaz şirketlerine birkaç gün önce gönderdiği yazıda, 1 Ocak itibarıyla TürkAkım Projesi’nde gerekli alt yapının tamamlandığını, projenin işletmeye alınmaya hazır olduğunu bildirdi.
Kıyıköy giriş noktasındaki alım terminalini işleten Üst Akış Operatörü Güney Akım İletim Şirketi SSTBV ile BOTAŞ arasında yürütülen Bağlantı Sistem Teslim Sözleşmesi kapsamında doğal gaz teslimat koşullarına ilişkin henüz bir mutabakatın sağlanmadığı belirtilen yazıda, “Diğer taraftan operatörler arasında henüz anlaşma sağlanamayan hususların doğal gaz teslimatının başlamasına engel teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir” dedi.
AKIŞ BAŞLADI
Bu çerçevede ilk gaz akışı dün sabah saat 08.00’de başladı. Rus gazı, Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar yerine Kıyıköy’den giriş yaptı. Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Kıyıköy’den ticari gaz akmaya başladı. Gerek özel sektör gerekse de BOTAŞ, yeni hat üzerinden gaz alıyor” dedi.
BATI HATTI YERİNE TÜRKAKIM
Türkiye, bugüne dek Rusya’dan Ukrayna üzerinden ve Batı Hattı olarak anılan hattan gaz alıyordu. Ukrayna, özellikle kış dönemlerinde transit hatta müdahale ediyor ve deyim yerindeyse gaz aşırıyordu. Bu durum, hattan gaz çeken diğer ülkelerde (Türkiye de dahil) arz sorunlarına yol açıyordu.
Rusya, Ukrayna’yı devre dışı bırakmak için TÜrkAkım Projesi’ni inşa etti. Yeni dönemde bu gaz, Batı Hattı yerine doğrudan Rusya’dan TürkAkım’dan ithal edilecek.
Batı Hattı’ndan özel sektör gaz şirketleri yılda 4+6 olmak üzere toplam 10, BOTAŞ da 4 milyar metreküp gaz ithal ediyordu.
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