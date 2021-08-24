Türkiye merkezli dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital, yeni ofisini Pakistan’da açtı. Yüzde 100 Türk sermayeli olan şirket, bu yıl sonuna kadar ofis sayısını 8’e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.
Ürün ve hizmetleriyle Türkiye’nin teknoloji ihracatına destek sağladıklarını belirten Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Bu kapsamda Pakistan bizim için çok kıymetli bir pazar. Burada Türk mühendisleri ve şirketleriyle çalışmayı tercih ediyorlar. Bu yıl yurtdışı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz ve üç yeni lokasyonun ardından ofis sayımızı 8’e çıkaracağız” diye konuştu.
Faaliyetlerini İstanbul, Hamburg, Dubai ve Londra’daki ofislerindeki 150’ye yakın uzman çalışanıyla yürüten Related Digital, yeni ofis açtığı Pakistan’ın ardından yıl sonuna kadar Malezya ve Endonezya’nın da aralarında bulunduğu yeni pazarlara odaklanarak, ofis sayısını 8’e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar ve ürünler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor” dedi.
‘GELİRİN YÜZDE 20’DEN FAZLASI YURT DIŞINDAN GELİYOR’
Bu yıl yurt dışı çalışmalarına ağırlık vereceklerinin altını çizen Kılıç, “Gelirlerimizin yüzde 20’den fazlasını yurt dışı müşterilerimizden sağlıyoruz. Bu oranı artıracağız. Ofislerimiz aracılığıyla 40’tan fazla ülkeye destek veriyoruz” diye konuştu.
Otomotiv, finans, perakende ve turizm başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren çok sayıda global markanın müşterileri arasında yer aldığını söyleyen Kılıç, şunları söyledi:
“Adeta bir yazılım evi gibi çalışıyoruz. Markalara sunduğumuz uygulamaların merkezinde; anlamlı hale getirilen veriler yer alıyor. Markalar, müşterilerinin yaptıkları satın alma işlemlerinin ardından oluşan verileri bize iletiyorlar. Biz de bu verileri ‘anlamlı’ hale getiriyoruz ve müşterilerin ‘alışveriş haritasını’ çıkarıyoruz, onların geçmişteki alışveriş alışkanlıklarını inceliyoruz. Böylece markalar doğru kampanyayı doğru kişiye ulaştırarak satışlarını artırabiliyorlar.”
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