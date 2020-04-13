Türk Traktör o uygulamayı ücretsiz yaptı - haberler

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Traktör üreticisi TürkTraktör, yeni korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü çiftçiler için hayata geçirdiği Mobil Yol Desteği projesinin ardından, çiftçilerin tarlalarıyla ilgili gerekli kontrolleri yapabilecekleri Tarlam Cepte uygulamasını ücretsiz olarak sunmaya başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerde dijital karar desteği sağlamak üzere, 2019 yılının Mayıs ayında hizmete sunulan Tarlam Cepte uygulaması ile yetiştiricilerin birçok tarımsal bilgiye mobil cihazlar üzerinden kolayca erişebilmesi sağlanıyor.

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcıların, bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi edinebildiği bildirildi.

Bunun yanı sıra, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkân tanıyan “kullanıcının tarlasına özel” takip özelliği sayesinde çiftçilerin, erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını alarak, bitki sağlığını düzenli olarak takip edebildikleri bilgisi verildi.

Risk ve kuraklık raporları, traktör ve ilaçlama kullanım saat önerileri ile yetiştiricilik tavsiyeleri ise uygulamada sunulan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

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