Reuters

Türk Traktör üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından grev kararı alındığını duyurdu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, grev uygulama tarihinin sonradan belirleneceğini, toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.