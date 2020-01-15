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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. İşçilerin 110 bini Türk Metal Sendikası üyesi. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yüzde 26.28 zam talebiyle başladı. MESS ise zam oranını son olarak yüzde 6’dan yüzde 8’e çıkarttı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde üyelerin de katılımıyla uzun bir çalışma sonucunda taslak hazırladıklarını, bunun için üyelere iki büyük anket uyguladıklarını, Ankara’da 700 temsilci ile yapılan toplantıda üyelerin sözleşmeden beklentilerini tespit ettiklerini vurguladı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine bu şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Kavlak, geçen dönem imzalanan toplu sözleşmede alınan ücret zamları ve sosyal hakların üyelerini memnun ettiğini hatırlattı. Kavlak, "Yüzyılın sözleşmesi olarak adlandırdığımız bu sözleşme kamuoyundan da büyük bir destek görmüştü. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, gittikçe artan enflasyon ve hayat pahalılığı, birbiri ardına gelen zamlar nedeniyle üyelerimiz son iki yılda ciddi bir kayıp yaşadı. Kayıplarımızı telafi edecek ve üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret için taslağımızı hazırladık ve ilk altı ay için yüzde 26.28 oranında bir artış talep ettik” dedi.

MESS’in enflasyon oranında ücret zammı teklif ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Kavlak, görüşmelerin başladığı 7 Ekim’den bu yana 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan tarafların anlaşmasıyla geçtiklerini, ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadıklarını belirtti. Özellikle parasal maddelerde MESS'le uzlaşamadıklarını ifade eden Kavlak, altı aylık yüzde 6.05'lik ücret artışını kabul etmediklerini, şu anda resmi arabulucu aşamasında olduklarını hatırlattı.

Pevrul Kavlak, MESS’in tutumuna karşı eylemlere başladıklarını, ilk olarak fazla mesaileri kaldırdıklarını, ardından da yürüyüşler ve toplu basın açıklaması eylemleri yaptıklarını anlattı. Daha sonra vardiya giriş çıkışlarında iş durdurduklarını kaydeden Kavlak, 10 dakika ile başladıkları bu eylemi önce 15, sonra 20 dakikaya çıkartacaklarını söyledi. Pazar günü Bursa’da büyük bir uyarı mitingi yapacaklarını belirten Kavlak, bütün bunlardan sonuç alamazlarsa eylemlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Geçen hafta TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirmek ve birlikte hareket etmek için biraraya gelmişti.

HALUK LEVENT KONSER VERECEK

Bursa’daki işçilerin yanı sıra Sakarya, Kocaeli gibi kentlerden de geniş katılımın beklendiği miting için işçiler sosyal medya aracılığıyla sanatçı Haluk Levent’i konser vermeye davet etti. Haluk Levent, işçilerin çağrısını kabul ederek Pazar günü mitingde konser verecek. Mitinge 100 bin işçi toplanması hedefleniyor.