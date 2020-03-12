SON DAKİKA!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türk Telekom’un yemi reklam yüzünün tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerim koronavirüs ile ilgili sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, koronavirüs ile ilgili Türkiye’nin internet altyapısı ve Türk Telekom özelinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Önal, uzaktan çalışma ve okulların olası olarak tatil edilmesi durumunda, uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerinin altını çizdi. Her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını belirten Önal "İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz" dedi.

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