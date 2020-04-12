Türk Telekom’dan dijital sağlık atağı

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom açıklamasına göre, yerli ve milli üretim anlayışıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle başarılı projelere imza atan yerli yazılım firması Virasoft’un yüzde 12,2’sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft’un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2018 başında kurdukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'le, büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaptıklarını belirtti.
TT Ventures ile ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Karakullukçu, "Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark yaratan yerli yapay zeka şirketi Virasoft’a ortak olduk. Sağlığın ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar önemli ve stratejik olduğunu yeniden hatırladığımız bu günlerde, sağlık sektöründe fark yaratacak proje ve girişimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
"VİRASOFT'A YATIRIM YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"
TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise iş birliği hakkında, "Sağlık, enerji ve eğitim alanlarında parlak fikirlere ve başarılı girişimlere verdiğimiz destekler doğrultusunda bugün dijital patoloji alanında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Virasoft’a yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerli girişimleri desteklemek ve onları global pazara hazırlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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