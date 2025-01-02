Türk Telekom'un konuğu Bourg Basket
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında yarın sahasında Fransa'nın Bourg Basket takımını ağırlayacak.
BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın evinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg Basket'i konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
İlk yarıda oynanan mücadelede Türk Telekom, deplasmanda rakibine 67-63 yenilmişti.