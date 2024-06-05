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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Galatasaray Ekmas'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:23
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        İsmet Akpınar, Türk Telekom'da!
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        Geçen sezon Galatasaray Ekmas'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu İsmet Akpınar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'a transfer oldu.

        Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar." denildi.

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