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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı - Futbol Haberleri

        Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar Leipzig sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:15
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          Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.

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          Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek Leipzig'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

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          Turnuva boyunca Dortmund ve Hamburg'ta oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Leipzig'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.

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          Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

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          Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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