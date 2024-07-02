Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar Leipzig sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı.
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.
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Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek Leipzig'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti.
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Turnuva boyunca Dortmund ve Hamburg'ta oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Leipzig'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.
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Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
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Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
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