Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gündeme getirdiği, “Türkiye İttifakı”, Türk siyasetinde yeni bir model ve yaklaşım mı ortaya koyuyor? Ankara’da en çok tartışılan konu bu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” sözleri acaba Cumhur İttifakı bitiyor mu? Yoksa genişliyor mu? Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla bütün kesimlerin içinde yer alacağı ya da katkı sunacağı yeni bir yaklaşımın zamanı geldi mi, sorularına yol açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun perşembe günkü basın toplantısındaki sözleri, ekonomi ve terör gibi temel meselelerin çözümünde tüm siyasi partilerin çözüm önerileri getirebileceğine yönelik umutları ve beklentileri artırmıştı ki Kılıçdaroğlu'na Çubuk’ta saldırıda bulunuldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme taşıdığı, Türkiye ittifakının parametreleri nelerdir? Türkiye ortak paydaşının mutabakat esasları nelerdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye ittifakı önerisine yönelik tespit, değerlendirme ve detaylar:



1- KURTULUŞ VE KURULUŞ: Kurtuluş ve kuruluşun kapsayıcı ve koruyucu felsefesine sahip çıkmak. Cumhuriyet’imizi ve kurucu liderimiz Atatürk’ü, ülke ve milli değerlerimiz olarak sahiplenmeyi güçlendirmek.



2- VATANIN VE MİLLETİN BİRLİĞİ: Türkiye’nin; coğrafi ve siyasi bütünlüğünü ve birliğini koruma ve güçlendirme mücadelesini tavizsiz sürdürmek.



3- GÜÇLÜ DEMOKRATİK DEVLET: Devleti demokratik yoldan ve demokratik devlet olarak güçlendirmeye devam etmek. Devlet ve ülke karşıtı ideolojik siyasetle kararlı ve ödünsüz bir şekilde ideolojik, siyasi ve hukuki mücadele yapmak.



4- YURTSEVER DEMOKRASİ VE DEĞERLERİMİZ: Demokrasimizi, hak ve özgürlükler alanımızı yurtseverlik esasına dayalı geliştirmek. Sınırları belirsiz liberalizmden değil yurtsever demokrasiden yana olmak. Siyasi ve hukuki sistemimizi; tarihsel, kültürel, yerel, toplumsal ve manevi tüm yapıcı değerlerimize uyumlu kılacak bir yaklaşıma sahip olmak.



5- TERÖR VE ŞİDDET SİYASETİYLE MÜCADELE: Türkiye ve insanlık için şiddet siyasetiyle, terörle ve terör örgütleriyle kesintisiz ve kararlı mücadele içinde olmak. Ülkemize karşı ve ülkemiz içindeki şiddete dayalı her türlü siyasetin gayri meşruluğunu deşifre edip bunlarla tereddütsüz mücadele etmek.



6- ULUSLARARASI TOPLUMDA EŞİTLİK: Uluslararası ilişkilerde eşit seviyeyi ve eşit haklı bir pozisyonu sürekli kılmak. Küresel toplum içinde merkez aktörlerden biri olmak için gösterilen çabaları güçlendirmek.



7- EMPERYALİZME ve FAŞİZME KARŞI OLMAK: Yeni tipte emperyalist saldırılara ve küresel faşizm oluşturma çabalarına karşı demokratik dünya toplumuyla birlikte mücadele etmek. Bu bağlamda İslam düşmanlığıyla, ırkçılıkla ve bağımsızlığını korumaya çalışan ülkelere yapılan emperyalist saldırılarla mücadele içinde olmak.



8- ÜLKE LİDERLİĞİ: Türkiye’nin siyasal icrasının merkezi olan Cumhurbaşkanlığını ülke liderliği olarak kabul etmek ve konumlandırmak. Cumhurbaşkanının hükümet etme görevinin yanısıra devletin başı olma ve devleti temsil etme ödevi kapsamında ülke liderliği olarak yürüttüğü faaliyetleri desteklemek ve güçlendirmek.