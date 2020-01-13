Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Olası iş birliğinin boyutları ve kapsamı konusunda ayrıntı verilmiyor. Sektör kaynakları, iki şirketin iş birliğinin, piyasada oluşturacağı “sinerji”ye işaret ederek, “Lukoil, dünya petrol üretiminin yüzde 2.2’sini gerçekleştiriyor. Üretimden, nihai tüketiciye uzanan değer zincirinde dikey bütünleşik bir yapı sergiliyor. Şirket, 2006 yılından bu yana Türk akaryakıt pazarında yer alıyor. 2008 yılında AKPET’i satın aldı ve önemli bir hamle yaptı. Kulislerde konuşulan bu girişimiyle sektörde ikinci büyük hamlesini yapacak gibi görünüyor” dedi.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ AŞAMA GERİDE KALDI

Akaryakıt sektörü, 2020 yılına hareketli başladı. Sektörde, tüm gözler OYAK’a çevrildi. OYAK, Demirören Holding ile Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’yi ve Moil’i satın almak üzere bir süredir görüşmelerde bulunuyor. Sektöre göre görüşmelerin, en kritik boyutunu oluşturan fiyatla ilgili aşama tamamlandı. Tarafların, alım-satımla ilgili imzaları kısa süre içinde atması bekleniyor.

KULİSLERE DÜŞEN BOMBA

OYAK ile Demirören arasında görüşmeler devam ederken, akaryakıt kulislerinde Türk-Rus enerji iş birliğini doğal gaz, nükleer ve boru hattının ardından petrol sektörüne taşıyacak önemli temas konuşulmaya başlandı.

Buna göre OYAK ile Türkiye’de uzun yıllar akaryakıt alanında faaliyet gösteren Rus Lukoil, petrol ve akaryakıt sektöründe iş birliği için temas kurdu. Lukoil’in, Türkiye genelinde halen 600 dolayında akaryakıt istasyonu bulunuyor.

OLASI İŞ BİRLİĞİNİN BOYUTLARI

Peki, bu iş birliğinin boyutu ne? Bir ortaklık söz konusu olabilir mi? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtının peşine düştü. Bu sektöre yön veren kişilerle ve çatı örgütleriyle görüştü. Olası iş birliğinin boyutları ve kapsamı konusunda herhangi bir ayrıntı yok.

Kaynaklar, bu görüşmelere ilişkin bazı duyumların sektörde konuşulmaya başlandığını belirterek, iki şirketin iş birliğinin piyasada yaratacağı “sinerji”ye dikkat çekti ve bunun piyasayı ciddi biçimde hareketlendireceği görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, “Lukoil, dünya petrol üretiminin yüzde 2.2’sini gerçekleştiriyor. Üretimden, nihai tüketiciye uzanan değer zincirinde dikey bütünleşik bir yapı sergiliyor. Şirket, 2006 yılından bu yana Türk akaryakıt pazarında yer alıyor. 2008 yılında AKPET’i satın aldı ve önemli bir hamle yaptı. Kulislerde konuşulan bu girişimiyle sektörde ikinci büyük hamlesini yapacak gibi görünüyor. Sonuçlarını, bekleyip göreceğiz” dedi.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2019 yılı ekim ayı petrol sektörü raporuna göre, akaryakıt sektörünün ilk 4 büyük şirketi sırasıyla Petrol Ofisi AŞ, Opet, Shell ve BP. OYAK’ın, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’yi ve Moil’i satın alması durumunda kısa süre içinde BP’nin önüne geçmesi, Türkiye’nin dördüncü büyük akaryakıt dağıtım şirketi olarak öne çıkması bekleniyor.

Bu satın alma işleminin tamamlanması sonrasında OYAK ile Lukoil’in, kulislerde konuşulan iş birliği de pazarda çok yönlü hareketi ve yeni dengeleri gündeme getirecek.