Türk oyuncular Cannes'da
Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Kimi; 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara, kimi ise şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı
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Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katıldı.
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Meryem Uzerli de Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katılan Türk oyunculardan...
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Meryem Uzerli
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Wilma Elles, ilk gün Cannes Film Fastivali'nde gala yapan 'Diamant Brut'ın galasına katıldı.
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Wilma Elles, ikinci gün ise kırmızı halıda bu kez 'Le Deuxième Acte'nin galasında yer almak için yürüdü.
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Pınar Deniz
Bir markanın organizasyonunda yer aldı.
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Birce Akalay
Bir markanın tanıtım organizasyonun için Cannes'a gitti.
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Birce Akalay
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Hande Erçel ise Cannes'dan bu fotoğrafı paylaştı.