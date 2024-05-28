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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türk öğrenciler Avrupa’dan sonra ICT Competition dünya finallerinden de zaferle ayrıldı - Teknoloji Haberleri

        Türk öğrenciler Avrupa’dan sonra ICT Competition dünya finallerinden de zaferle ayrıldı

        Huawei ICT Competition 2023 - 2024 Küresel Finali'nin kapanış seremonisi ve ödül töreni, 26 Mayıs'ta Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen Avrupa finaline damga vuran Türk üniversite öğrencileri, 2.000'den fazla üniversiteden 170.000'in üzerinde öğrencinin katıldığı küresel yarışmayı da önemli ödüllerle tamamlayarak, ülkemizi başarıyla temsil etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:26
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        Türk öğrencilerden dünyada zafer
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        Yarışma, 80'den fazla ülke ve bölgeden, 2.000'den fazla üniversite ve yüksekokuldan, 170.000'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, bugüne kadarki en yüksek katılıma sahne oldu.

        49 farklı ülke ve bölgeden, 470'ten fazla yarışmacıdan oluşan 160'tan fazla takım, ulusal ve bölgesel elemeleri geçerek, küresel finale ulaştı. Türk üniversite öğrencileri, bu yarışmada sergiledikleri üstün performansla öne çıktı ve bilişim alanındaki yeteneklerini uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.

        KÜRESEL ARENA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

        Yarışmaya Türkiye’den katılan üç takım da organizasyondan ödülle dönmeyi başardı. MEF Üniversitesi Edusyntech takımı İnovasyon Track Özel Ödülü'nün, Erzurum Teknik Üniversitesi Computing Track Takımı ve Yalova Üniversitesi Bulut Track takımı ise üçüncülük ödüllerinin sahibi olurken, bugüne kadar katılan Türk takımları arasında, tüm zamanların en iyi derecelerini elde etmeyi de başardılar.

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        Ülkemizin başarılı takımlarına ödülleri, Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt tarafından takdim edildi. Yarışma kapsamında ayrıca, aralarında Yalova Üniversitesi’nin de bulunduğu üç öğretim üyesi, Avrupa Bölgesi’nin en değerli öğretim Elemanı (MVI) olarak seçildi. Yalova Üniversite ise birlikte bu ödülü paylaşan diğer üniversiteler; İtalya'dan Università Politecnica delle Marche ve İspanya'dan Alicante oldu.

        "İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt, 24 Mayıs’ta katılımcı öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkurt, Huawei Bilişim Akademisi'nin ve ICT Competition organizasyonunun önemine vurgu yaparak, finale kalan öğrencilere başarılar diledi. Başkurt yaptığı değerlendirmede, “Başarılı Türk takımlarımızı aldıkları çok iyi sonuçlardan dolayı tebrik ederim. Bilişim teknolojisi geleceğin teknolojisidir. Genç öğrencilere tavsiyem; öğrenmeye açık ve keşfetmeye cesaretli olmaları, mümkün ufuklarını genişletmeleri. Huawei gibi şirketlerin sunduğu değerli fırsatları değerlendirerek bu tür yarışmalara katılmaya devam edin. Türk öğrenci ekibini bu önemli etkinliğe katılmaya davet ettiği ve organize ettiği için Huawei'ye teşekkür ederim. Türkiye'de sürekli yatırım yapan en büyük Çinli şirketlerden biri olan Huawei ile iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

        Yoğun rekabete sahne olan finallerin sonunda; Türkiye, Cezayir, Çin, Nijerya, Pakistan, Polonya, Filipinler, Tanzanya ve Uganda'dan gelen 19 takım, uygulama ve inovasyon yarışmalarında ödül kazanan ülkeler arasında yer almayı başardı.

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