Tamamlayıcı sağlıkta yüzde 46 artış

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Türk Nippon Sigorta düzenlediği kampanyalarla, her yıl olduğu gibi bu yıl da acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmaya gayret gösteriyor. Acenteler için düzenlediği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kampanyası’nda başarılı olacak acentelerini Kıbrıs seyahati ile ödüllendirecek olan yılın son çeyreğinde de sağlık sigortaları tarafında yenilikler sunmaya ve kampanyalar yapmaya devam edecek.

Türk Nippon Sigorta’nın en önemli dağıtım kanalının acenteleri olduğunu vurgulayan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz Mardin gezisi sonrasında aldığımız olumlu dönüşler neticesinde yılın son çeyreği için Kıbrıs seyahati kampanyası yapmaya karar verdik. Gerçekleştirdiğimiz kampanyalar neticesinde acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalıyoruz. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor” şeklinde konuştu.

'EN ÖNEMLİ KANALIMIZ ACENTELER'

Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen genç, dinamik bir sigorta şirketi olduğunu vurgulayan Dr. E. Baturalp Pamukçu “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acentelerimiz oluşturuyor. Üretimimizin büyük bir kısmını sağladığımız acentelerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor ve onları her şeyden çok önemsiyoruz. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için her şeyden önemli. Şirket olarak mevcut uygulamalarımızın haricinde acentelerimize karşı farklılıklar yaratan uygulamalarla dinamik bir yapı oluşturduk. Bu yapı içinde acentelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

İLK 10 ŞİRKET ARASINDA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü hakkında da bilgilendirmeler yapan Pamukçu “Pandeminin başladığı 2020 Mart ayı itibari ile oluşan sigorta bilinci özellikle sağlık sigortası ürünlerinin tümünde talep artışını da beraberinde getirdi. 2021 yılı Haziran dönemi ve 2022 yılı Haziran dönemini kıyasladığımızda arasına baktığımızda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde yüzde 46 oranında bir artış görüyoruz. Bu artışın yıl sonuna doğru daha da yukarılara gideceğini söyleyebiliriz. Türk Nippon Sigorta olarak sağlık sigortaları tarafında iddialıyız. 2022 yılı haziran ayı sonuçlarına göre sağlık prim üretimi tarafında ilk on şirket içinde yer almayı sürdürüyoruz. Yılın son çeyreğinde de dikkatimizi sağlık sigortası ürünlerine daha da vererek bu alandaki istikrarlı büyümemizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.