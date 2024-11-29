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        Haberler Ekonomi Sigorta Türk Nippon Sigorta acenteleri Dubai’de buluştu   - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon Sigorta acenteleri Dubai’de buluştu  

        Türk Nippon Sigorta düzenlediği yıl sonu kampanyasında ödül kazanan acentelerini Dubai Seyahati ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:35
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        Dubai'de acente buluşması
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        Acentelerine düzenlediği kampanyalarla acentelerinin motivasyonunu üst noktada tutmaya gayret gösteren Türk Nippon Sigorta 2024 yılının üçüncü gezisini Dubai’ye gerçekleştirdi.

        Türk Nippon Sigorta’ nın Dubai’ye gerçekleştirdiği acente gezisiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; "Acenteleri için motivasyon kampanyalarına 2025 yılında da devam edecek olan Türk Nippon Sigorta yeni yılda da dünyanın çeşitli destinasyonlarında acenteleriyle buluşmaya ve yeni yerler keşfetmeye devam edecek" dedi. Pamukçu şunları söyledi: “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalı olan acentelerimiz için gerçekleştirdiğimiz seyahat kampanyalarımızın üçüncü durağı olan ve şu an da dünyanın en çok merak edilen rotaları arasında yer alan Dubai gezimizi gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen seyahatte Asya kıtasının gözde ticaret ve seyahat merkezi olan Dubai de yeni yerler görme ve keşfetme imkânımız oldu. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Belgrad, Karadağ ve son olarak Dubai gezilerimizle acentelerimizle birlikte yüz yüze buluşma ve 2025 yılı için yeni hedeflerimiz konusunda fikir alışverişi yapma imkânı yakaladık.”

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        ACENTE SAYISI BİN 200'ÜN ÜSTÜNDE

        Acente sayılarını 1.200’ün üzerine çıkardıklarını ifade eden Pamukçu şirketlerinin temel satış kanalını acentelerinin oluşturduğunu kaydederek "Üretimimizin en büyük payını iş ortaklarımızın katılımı ile sağlıyoruz. “Acentelerimize özel olarak hazırlanan kampanyamızda izleyeceğimiz hedefimiz, şirketimiz ve acentelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemlerde de iş ortaklarımızla keyifli seyahatlerimizin olacağının müjdesini veriyoruz” dedi.

        14 –17 Kasım tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilen seyahat kapsamında Türk Nippon Sigorta acenteleri keyifli anlar yaşadı. Dubai şehir turu ve The View at the Palm gezisi ile başlayan tur ile şehri yakından gözlemleme imkânı bulan Türk Nippon Sigorta acenteleri, ardından gerçekleştirilen geleneksel çöl safari turu ile keyifli bir deneyim yaşadı.

        Üçüncü günde ise dünyaca ünlü olan ve herkesin ilgili odağı haline gelen Museum of Future gezisi gerçekleştirilirken aynı günün akşamı Türk Nippon Sigorta acenteleri izledikleri La Perle gösterisi ile gezinin en keyifli anlarını yaşadılar.

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        #Türk Nippon
        #sigorta
        #acente
        #Dubai
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