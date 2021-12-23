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Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvence sağlıyor. Faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü KOBİ’ler için yeni klozlarla zenginleştirilmiş paket bir ürün. Ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sunmaya gayret gösteriyoruz. KOBİ Paket ürünümüzde de bu düşünce ile yola çıkarak KOBİ’lerin uğrayabileceği çeşitli zarar ve kayıplara karşı onları sigorta güvencesi altına alıyoruz. Bunun yanında kasko, konut, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık ürünlerimizde bulunan ek teminatlarla sigortalılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıyor ve kendilerine risk gerçekleşmeden kullanabilecekleri kombi bakım, halı yıkama, check up, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve bunun gibi birçok ilave hizmeti bir arada sunuyoruz. Şirket olarak önceliğimiz, sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle hem maksimum fayda sağlamak hem de bu faydaların sigortalı adayları tarafındaki farkındalığını öne çıkartarak genel olarak sigorta bilincini oluşturmaktır” dedi.

SEKTÖR FUTBOL TURNUVASINDA

Sigorta sektöründe yer alan şirketlerin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl on birincisi düzenlenen Sigorta Sektör Ligi Futbol Turnuvası’na bu yıl ilk defa Türk Nippon Sigorta Futbol Takımı da katıldı. 4-7 Kasım tarihinde Antalya Sueno Hotel Side’de gerçekleşen turnuva birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Futbolun rekabetçi yanının yaşandığı aynı zamanda sektör temsilcileri ile bir arada bulunma ve tanışma imkanının yaşandığı turnuvanın en centilmen takımlardan biri de Türk Nippon Sigorta oldu. Turnuvanın açılış maçı dahil toplam 3 maç oynayan ve sadece 1 sarı kart görerek turnuvayı tamamlayan Türk Nippon Sigorta gösterdiği centilmenlik ile herkesin takdirini kazandı. Ayrıca Türk Nippon Sigorta, Türk Milli Basketbol Takımı’nın unutulmaz oyuncularından Burak Sezgin’in kurmuş olduğu Ataşehir Yıldızları Spor Kulübü’ne destek olarak sponsorluklarına bir yenisini ekledi.

Türk Sporu’nun gelişmesinin en önemli unsurlarından birinin alt yapılar olduğunun bilinci ile yola çıkan Türk Nippon Sigorta, gelecek nesillerin Türk Sporu’na en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sponsorluklarını bu yönde konumlandırmaya devam edecek.

BÖLGE MÜDÜRLERİ İLE BİRARAYA GELİNDİ

Türk Nippon Sigorta bölge koordinasyon toplantısı 17 Kasım tarihinde Wndyham Kalamış otelde gerçekleşti. Bölge müdürlüğü ve departman yöneticilerinin yanı sıra üst yönetimin de katıldığı toplantıda 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı hedefleri konuşuldu. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Pamukçu, “Pandemi sebebi ile uzun süredir yüz yüze yapamadığımız Bölge Koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Uzun süredir görüşemediğimiz çalışma arkadaşlarımızla yeniden bir arada olmak bizi çok mutlu etti" diye konuştu.