Türk Nippon'dan dijital sağlık sigortası atağı

REKLAM advertisement1

Türk Nippon Sigorta olarak 2023'te planladıkları yıl sonu hedef ve stratejilerimize ulaştıklarını kaydeden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "2024 yılında da yeni hedeflerimiz için yolumuza devam edeceğiz” dedi. Pamukçu, 2023 yılında yaşanan doğal afetler, dünya genelinde yaşanan savaşlar, ekonomik dalgalanmalar sebebi ile zorlu bir yılı geride bıraktık. Sigorta sektörünü ve paydaşlarını direkt olarak etkileyen bu olumsuz faktörler olmasına rağmen 2023 yılında sektör büyümeye devam etti. Türk Nippon Sigorta olarak sene başında belirlediğimiz stratejik hedeflerimize ulaştık. 2024 yılında da dengeli büyüme alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

REKLAM

‘DİJİTALLEŞME GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR’

Sigorta sektörünün geleceğe dair farklı tahminlere dayalı bir sektör olması sebebi ile yapılan çalışmaların her zaman veri odaklı uygulamalar baz alınarak yürütüldüğünü söyleyen Pamukçu, “Dijitalleşmenin özellikle sigorta sektörü tarafındaki en büyük avantajı, sigortalı adaylarının davranışları ve tercihleri için doğru öngörülerde bulunabilmesi ve ‘sigorta’ kavramının başrol oyuncuları olan sigortalılar tarafında yapılan doğru tespitlerle, ihtiyaca uygun ürün yelpazesinin de doğru şekilde kullanılmasının sağlanması olmaktadır. Sigorta şirketleri, içinde bulunduğumuz dönemde hala operasyonel olarak yoğun bir çalışma şekli ile hizmet vermektedir. Bu tarz operasyonel çalışmaların özellikle manuel olarak yürütülmesi, her zaman riskle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası dijital dönüşümün etkileri sektörde güçlü şekilde hissedilmektedir" diye konuştu.

REKLAM

ÖNEMLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk sigorta sektörünün, dijital dönüşümü en çok önemseyen ve bu konuda en çok yatırımı yapan sektörlerden biri olduğunu söyleyen Pamukçu şunları kaydetti: "Biz de şirket olarak bu çerçevede 2023 yılında önemli projeler hayata geçirdik. Bu projeleri gerçekleştirirken göz önünde bulundurduğumuz başlıklar müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik oldu. Bu kapsamda kâğıt tüketimini azaltmak için gerçekleştirdiğimiz projelerin başında olan “E-Komisyon Gider Belgesi” ile yıllık yaklaşık 129 kg kâğıt israfının önüne geçmiş olduk. Aynı zamanda yaklaşık 13.000 adet plastik kargo poşetini kullanmayarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için bir adım attık. Hem iş süreçlerimizde hem de sosyal medya paylaşımlarımızda çalışanlarımıza ve müşterilerimize vermiş olduğumuz atacağınız küçük adımlarla sürdürülebilir yaşama katkı sağlamanız mümkün mottomuzu 2024 yılında da gerçekleştireceğimiz projelerle daha da ileri götürmeyi hedefliyoruz “şeklinde konuştu.

KASKO VE TSS'DE İDDİALI

2024 yılındaki ürün stratejileriyle ilgili de bilgi veren Pamukçu, kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında iddialarını devam ettirmek istediklerini ifade ederek, "2023 yılında kasko sigortamızı rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunarak müşterilerimiz için öncelikli tercihler arasında yer almayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, sunduğumuz fiyat avantajı ile de ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz. 2024 yılında da bu ürünümüzde stratejimizi bu yönde kurgulayacağız. TSS tarafında ise sektörde bir ilki gerçekleştirerek yaş sınırını 59’dan 70 yaşa yükselttik. 70 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkes bu ürünümüzden faydalanabiliyor. Ayrıca ürünümüzde gerçekleştirdiğimiz en önemli değişikliklerden biri de daha önce isteğe bağlı prim karşılığında tercih edilebilen check-up teminatının primsiz, standart hizmet teminatı olarak planlarımıza eklenmesi. Bu hizmeti de standart olarak sunuyoruz. Son olarak yine tüm planlarımızda geçerli olmak üzere mevcut olarak sunduğumuz diş tedavi hizmet içeriğini de genişlettik. Müşterilerimize bütçelerine uygun seçenekler de sunmaktayız. Tamamlayıcı Sağlık poliçelerinde belirli yaş grubu çocuklar için tek başına poliçe yapılabilmesi, sadece yatarak tedavi, yatarak tedavi + ayakta tedavi 2-10 adetli planlar ve tüm bunlara ek olarak her iki ürünümüzde de farklı network seçenekleri ile daha ekonomik alternatifler sunarak ürünümüzü çeşitlendirdik. Bu şekilde tüm ihtiyaçlara cevap verecek komple bir ürün ortaya çıkardık. 2024 yılında Tamamlayıcı Sağlık Sigortasındaki bu ürün yapımızla daha fazla kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.

REKLAM

2024 yılında ürün anlamında diğer odak noktalarını ise mühendislik ve nakliyat sigortaları alanında büyüme olarak vurgulayan Pamukçu bu alanlarda da sunacakları farklı alternatiflerle müşteri tarafında tercih edilen bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SAĞLIKTA DİJİTAL ATAK

Diğer yandan Türk Nippon Sigorta uçtan uca dijital sağlık sigortacılığı sistemini hayata geçirmek üzere Affinitybox ile anlaştı. Ürün özelinde müşteri odaklı çalışma stratejilerini, hizmet ve müşteri deneyimi alanında da çeşitlendirmek isteyen Türk Nippon Sigorta iddialı olduğu sağlık sigortası tarafında yapacağı yeni geliştirmelerle 2024 yılına daha iddialı olarak hazırlanıyor.

Sağlık sigortaları tarafındaki hedeflerinin her yıl istikrarlı şekilde büyümek olduğunu vurgulayan Türk Nippon Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Sağlık sigortaları şirketimizin önem verdiği branşların başında geliyor. Yeni yılla birlikte bu alanda yapacağımız atılımları hızlandırıyoruz. Bunun ilk adımı olarak Affinitybox ile anlaştık. Sağlık sigortacılığı alanında uçtan uca dijitalleşmeyi sağlayan Healthbox ürününü 2024 yılında şirket sistemimize entegre edeceğiz. Bu ürünün getirdiği otomasyon sayesinde iş gücü kazanımımızın yanı sıra, operasyonel hız, maliyet avantajı ve müşteri memnuniyeti yaratmayı amaçlıyoruz “şeklinde konuştu.

OTOMASYON, MALİYET AVANTAJI VE MEMNUNİYET

Affinitybox Genel Müdürü Burak Gündüz ise “Sağlık sigortacılığı ekosistemini uçtan uca dijitalleştirmeyi hedefleyen Healthbox ürünümüzün kullanımı ile Türk Nippon Sigorta süreçlerinde otomasyon, maliyet avantajı ve müşteri memnuniyeti yaratmayı hedefliyoruz. Healthbox ürünümüzün yüksek entegrasyon kapasitesi, esnek ürün altyapısı ile yeni ürünleri tasarlayıp pazara sunmanın çok hızlanacağını ve bu çevikliğin sigorta şirketleri için rekabet avantajı yaratacağını düşünüyoruz. Sistemin getirdiği hız ve otomasyon sayesinde oluşan hizmet kalitesi yanında sigorta müşterileri için sunduğumuz mobil servisler ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlıyoruz” dedi